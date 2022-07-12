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捲入sogo案快兩年 徐永明發聲：從沒講過「這句話」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前立委徐永明。本報系資料照
前立委徐永明。本報系資料照

前立委徐永明被捲入sogo案，至今快兩年。徐永明今天透過臉書表示，有件事情一直放在心上，是時候和大家說了，那就是自己從來沒有講過「錢呢」這句話。

徐永明指出，過去兩年，「錢呢」一詞彷彿成為了整起案件的代名詞，各種「錢呢」嘲諷留言充斥了網路社群，相關哏圖對我以及時代力量進行毀滅式的攻擊。

徐永明說，但其實「錢呢」一詞，從頭到尾，都是媒體人虛構出來的，這個詞最早出於2020年八月，媒體人黃創夏的一篇臉書發文，想澄清的是，相關案內證卷並沒有對自己的監聽譯文，自己也從來沒有說過這句話。

徐永明表示，一句沒說過的話，就這樣如幽靈般糾纏兩年，而自己沒做過的事，也以期約之名，錮之以刑。徐永明呼籲網友，請勿再以訛傳訛，歡迎各位網友來自就臉書留言批評指教，但請勿再以我沒說過的話來嘲諷，「期盼我們都能為理性公共對話空間來努力」。

徐永明 時代力量

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