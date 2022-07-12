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賴清德赴日悼安倍 今晚返台未發表談話
已故日本前首相安倍晉三的葬禮於今天（12日）下午舉行，副總統賴清德前往日本致哀，行程結束後，賴清德搭乘華航CI-105航班於今晚返台班機停靠B9國賓門，他下機後並未發表談話，在國安人員帶領下離開。
副總統賴清德昨天（11日）赴日前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜後，今天中午再度到增上寺參加喪禮，並於今晚8點20分搭機返台。賴清德搭乘的航班降落後停靠B9國賓門，外交部派員接機。
賴清德昨天（11日）赴日前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜後，今天中午再度到增上寺參加喪禮。由於台日1972年斷交後，台灣與日本沒有正式外交關係，賴清德此行是繼1985年，李登輝於副總統任內至日本進行非正式訪問後，37年來首位現任副總統層級赴日。
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