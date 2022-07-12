聽新聞
test
0:00 / 0:00
安倍葬禮後 謝長廷曝：7位日本國會議員月底訪台
日本前首相安倍晉三日前遭槍擊離世，副總統賴清德參加安倍葬禮，預計今晚抵台。駐日代表謝長廷稍早在臉書發文表示，日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障之會」一共7位國會議員，將在月底訪問台灣，代表日本國會對台灣的支持「並不會因為安倍前首相的逝世而消失」。
謝長廷臉書發文指出，他今天與日本國會跨黨派團體的議員們餐會，該團體7位議員將在月底訪問台灣。謝長廷表示，在關心台灣海峽安全和平的安倍離世的此時，日本的議員們仍組團訪問台灣，不僅令人感動，也格外有意義。
謝長廷也指出，這表示日本國會對台灣的支持，並不會因安倍逝世而消失，反而有更多為保護自由民主等共同價值，而重視台灣與日本的關係的議員加入陣營，擴大新的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言