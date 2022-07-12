安倍葬禮後 謝長廷曝：7位日本國會議員月底訪台

日本前首相安倍晉三日前遭槍擊離世，副總統賴清德參加安倍葬禮，預計今晚抵台。駐日代表謝長廷稍早在臉書發文表示，日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障之會」一共7位國會議員，將在月底訪問台灣，代表日本國會對台灣的支持「並不會因為安倍前首相的逝世而消失」。

謝長廷臉書發文指出，他今天與日本國會跨黨派團體的議員們餐會，該團體7位議員將在月底訪問台灣。謝長廷表示，在關心台灣海峽安全和平的安倍離世的此時，日本的議員們仍組團訪問台灣，不僅令人感動，也格外有意義。