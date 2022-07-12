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呼聲最高部長接班人？陳時中稱他「好兄弟」 薛瑞元回應了

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呼聲最高部長接班人？陳時中稱他「好兄弟」 薛瑞元回應了

聯合報／ 記者邱宜君沈能元／台北即時報導
據了解，陳時中力推薛瑞元接任衛福部長、指揮中心指揮官。圖／本報資料照片
據了解，陳時中力推薛瑞元接任衛福部長、指揮中心指揮官。圖／本報資料照片

衛福部部長陳時中已宣布參選台北市長，外傳接任呼聲最高人選是衛福部次長薛瑞元。陳時中今最後一次以部長身份參加部慶，會前受訪時讚美薛瑞元是多年的「好兄弟」，對於健保和長照業務都做出很大的貢獻。對此，薛瑞元也說「沒錯，我們一起奮鬥，從以前我當醫事處處長時，他就是副署長。」

是否已屬意由薛接棒？陳時中說，提名的事情剛剛才剛出爐，包括部長接班人等很多事情都還沒有定案，很多事情都要跟大家商量。薛瑞元是否已被徵詢意願？薛說，沒有接到消息。

媒體報導薛瑞元擁有醫師和律師雙重頭銜，擔任婦產科醫師時因經歷醫糾，重新參加大學聯招，考上台大法律系司法組，2001年從台大法研所畢業。

薛瑞元公務資歷完整，2002年擔任衛生署醫事處簡任秘書，2003年升任副處長，2004年升任處長。2008年起任衛生福利部雙和醫院副院長，2015年任屏東縣衛生局局長，2017年擔任衛福部常務次長，2020年任政務次長。

薛瑞元 衛生局 衛福部 陳時中

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