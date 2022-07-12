陳時中自稱自由業 楊寶楨：難怪防疫措施亂七八糟

代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中昨天說政務官沒任期，他是「自由業」，後來緊急改口。台灣民眾黨議員參選人楊寶楨今天說，陳時中對於政務官的解讀很不負責任，政務官不僅是長官的需要，更是人民的託付，但他把這樣重要的工作當作「自由業」，難怪防疫措施安排得亂七八糟。

楊寶楨在臉書上表示，陳時中就是落跑中，他當牙醫的時候拋下病患跑去當官，當防疫指揮官又拋下人民跑去選舉，「落跑」簡直是刻進陳時中的DNA，如果未來選上台北市長，是否又要落跑去選總統呢？

楊寶楨說，陳時中昨天說出自由業被砲轟後還想硬拗，陳時中緊急回應，是說自己在當政務官前是牙醫，是自由業，但解釋已經來不及，他早已把自己心裡真正的想法給說出來，卻還死不認錯。

楊寶楨說，陳時中說「隨時可以來、隨時可以走」，這樣對於政務官的解讀相當不負責任，政務官不僅是長官的需要，更是人民的託付；但陳時中把這樣重要的工作當作「自由業」，難怪防疫措施安排得亂七八糟，政策朝令夕改，講話還顛三倒四。不尊重自己的工作，等於沒把人民放在眼裡。

楊寶楨說，防疫指揮官最重要的任務就是做好防疫工作，然而現在疫情還不到結束的時候，全台至今總計413萬人確診、7780人死亡，每日還是有數萬人染疫、近百人死亡，這樣算是蔡政府防疫成功、陳時中功成身退？

楊寶楨說，前線還在打仗，陳時中卻自我感覺良好，認為已經大勝，要回去領賞，這樣的指揮官完全不及格；民進黨卻還試圖將他造神成「防疫英雄」，但其實真正的英雄是每個認真防疫的國民，不是整天只會爭功諉過，而且急著想要落跑的防疫指揮官。