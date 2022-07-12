【重磅快評】眼看賴清德再下一城 鄭文燦卻一手爛牌

副總統賴清德奇襲訪日，一般認為對賴問鼎2024有加分作用，只是總統府回應低調，究竟總統蔡英文有無點頭，還是賴獨斷冒進，留下一堆問號，蔡賴關係再度被作了文章；但最著急的恐怕是桃園市長鄭文燦，雖與蔡英文心理距離最近，但現在卻卡在兩個有誠信問題的候選人身上，難怪朱立倫要趁機調侃他「有膽來選新北嗎？」

賴清德赴日悼念日本前首相安倍晉三，總統府僅表示賴與安倍及家屬是多年好友，對安倍離世，賴深感不捨，也至為感念安倍對台日關係的重大貢獻，然後就流有下文，話只說一半，留外界無限想像空間；民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬趕緊補位，指賴雖以個人身分前往，但就是台灣的特使，代表兩國關係到達一個層次，情同親友。鄭的用意不言自明，但收效不大。

不管賴清德此行有無得到蔡英文的首肯、有無功高震主的疑慮，對於賴清德的2024大計都是加分作收。在蔡英文主導的九合一大選布局之外，賴清德總算搶到一個屬於自己的舞台，蔡英文即便不悅，但在友日親美的框架下，蔡也不便表露，後續蔡賴關係更形微妙，值得關注。

蔡英文有沒有被賴清德「突襲」，目前仍難以證實，但最受驚嚇的恐怕是賴清德2024的潛在競爭對手鄭文燦了。

賴清德在國際露臉，聲量上竄，往2024再跨一步。鄭文燦在蔡英文的精心擘劃下扛起九合一大選輔選重任，之後再接任閣揆養望，2024看似水到渠成。但偏偏鄭的手氣差，分給他的候選人林智堅及林佳龍都有誠信問題，輔選自是不易，眼看賴進球得分，鄭卻一手爛牌，只能說些「城市治理經驗延續」、「扮演好自己角色」之類的場面話。

對於鄭文燦的困境，沒有人會比同是出自桃園市八德區的國民黨主席朱立倫更了解。之前鄭文燦勸進林佳龍選新北，說新北市長侯友宜不算太強，還說朱立倫把政治生命都押在桃園這一仗，引來朱反嗆，指如果鄭覺得侯不夠強，「你就來選啊，何必硬推別人？有膽來選啊！」，吃足鄭的豆腐。

鄭文燦總綰桃園及新北選戰兵符，中央地方兩頭忙，搶在選對會開會前串聯民進黨縣市長推薦林佳龍，場面盛大，但主角林佳龍卻缺席，昨天抽空帶林智堅下鄉拔樁順便消遣朱立倫，原本是耍小聰明、修補雙林誠信工程的障眼法，沒想到朱快嘴回應，接著賴清德又奇襲訪日，鄭的算計破功，眼巴巴看著賴再下一城，不免洩氣。