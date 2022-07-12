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也是旅美博士 政治素人曾尹儷募資參選高雄市長

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
旅美博士曾尹儷過去曾是國民黨籍，這次以素人之姿宣布參選高雄市長。圖／讀者提供
旅美博士曾尹儷過去曾是國民黨籍，這次以素人之姿宣布參選高雄市長。圖／讀者提供

國民黨、民進黨高雄市長參選人就定位，曾擔任高雄市長參選人黃俊英及楊秋興陣營發言人的政治素人曾尹儷今天宣布不缺席年底市長選舉，將以無黨籍參選，第一階段先籌措150萬市長參選保證金，訴求8萬名以上中間選民支持，由她來改變長期政黨主導候選的政治生態，發揮公民力量。

國民黨高雄市長參選人柯志恩是旅美博士，曾尹儷則是美國巴爾的摩大學公共管理博士。在高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，曾尹儷有意參選，但最後沒有登記，此次大選再度捲土重來，盼號召社會大眾支持，用小額認同獎助金讓獨立參選人站上辯論台發聲。

曾尹儷說，她是獨立專業參選人，可以讓擔憂執政黨獨大，又不滿意在野黨的無能的市民能有不同選擇，高雄市民不用侷限於政黨候選人，她要改變政黨壟斷資源造成嚴重分配不均的現狀，以及降低政治貧富差距、平衡公平參政生態，建立以公共價值、政策導向的政府治理。

曾說，希望選舉回歸選賢與能初衷，號誌至少8萬公民站出來，不僅可拿回保證金，也展現公民政治參與的影響力。

2022大選 高雄市長

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