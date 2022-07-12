不跟文化部次長開會？台博館土地案她嗆李永得：像個部長扛責

台北市副市長蔡炳坤昨晚突然中風送醫，市長柯文哲今透露，蔡炳坤病倒前，十分關心北市府與文化部的台博館爭議，蔡炳坤很生氣，市府與文化部次長已達共識，「難道部長從來不跟次長開會？」民眾黨中山大同議員參選人、北市前副發言人林珍羽今表示，李永得像個部長扛責，別牽拖柯文哲。

對於李永得說，台博館土地案雖副首長級平台有部分共識，但並未獲徹底解決，目前方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，亦即台博館將成為孤島，林珍羽說，「部長你幹嘛打自己臉？」因提出「保存區範圍大小」的單位「是你文化部！」自己提出保存區時沒有畫出門面、出入口，卻怪台北市政府？吃相太難看了吧！

林珍羽也提到，台博館建物坐落於台北市二二八公園內，民國75年4月1日起，與公園處簽訂無償借用契約至84年3月31日日止，84年市議會曾建議收回省博物館土地暨地上物，但目前台博館與北市府訂定的契約，依土地申報地價年息百分之三計收。期間為110年1月1日至112年12月31日，契約面積1885.645平方公尺，土地使用費每月25萬9,276元。「請問部長，使用者付費哪裡有問題？」

林珍羽嗆李永得，「部長別牽拖了」，身為部長趕快想辦法解決國家門面，不要再抹黑台北市政府的努力了！「占盡便宜、吃相難看，很難不生氣吧。」