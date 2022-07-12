蔡炳坤突發腦中風 工作壓力擋不住？

政務、黨務兩頭燒的台北市副市長蔡炳坤累倒了。11日晚間他在與台中市議會文教委員會餐聚時突然中風倒下。緊急救醫後，暫時脫離險境，但情況仍不樂觀。四十多年前，還僅是國小老師的蔡炳坤，原未想到會踏入政壇這條路。只是，踏上政途後，終究還是把自己的健康賠進去了。

右腦大片出血

據餐會與會者陳述，蔡炳坤坐定沒多久，就側倒在台北市長柯文哲身旁，經柯文哲專業判斷，認為是中風，緊急送到仁愛醫院就醫，檢查後即時動手術。醫院12日上午說明，蔡炳坤屬右側大腦出血性中風，右側大腦大量出血，經緊急開顱手術取出血塊等，植入腦壓監測器，術後在加護病房觀察治療。

手術進行約一個半小時，院方表示，已成立醫療小組加以照護，目前採鎮定治療中，因此處於深度昏迷狀態，將會持續控制及觀察腦壓與血壓。醫院指出，天氣、情緒及血壓控制等，而血壓常是重要因素，這都是可能的發病成因。

公務選務兩頭忙

蔡炳坤上月中參加民眾黨台中市議員參選人許瑞宏舉辦的「一葉平安」記者會時就曾表示，他因公務極為繁忙，假日還要負責輔選中彰投的議員選舉，加上台北另一位副市長黃珊珊要參選台北市長，他自己實很難再參選台中市長。顯見，黃珊珊投入台北市長選舉後，蔡炳坤在協助柯文哲的政務上更忙了。

蔡炳坤真正是苦學後從基層公務員出身。師專畢業後，民國70年在南投中興新村擔任光華國小教師時，受到中興新村一些中高層公務人員的提點，問了他一句：「你想一輩子待在小學嗎？」這句話讓他決定再努力報考公務員。而考上公務員的第一份工作，民國77至80年間是彰化文化中心的組員。

苦讀精神用於政務

10年後，民國89年他即擔任台中縣文化局副局長，後來還曾先後擔任過台中一中與建國中學校長。民國99年即受胡志強邀請擔任台中市副市長。在副市長任內主要負責督導文化、教育等業務。2014年胡志強敗給林佳龍後，他一度前往文化部擔任政務次長。

蔡炳坤在文化部次長任內接受專訪時曾說，為推動三大目標，他常「一天當兩天用」。即使當時氛圍顯現中央可能政黨輪替，但他認為身為政務官，該做的事還是要完成。與一般選舉出身的政務官不同，蔡常將自幼苦讀努力的精神投入於公務工作。擔任北副市長期間，以他的習性，還是忙得忘其所以。如今才62歲就中風入院，令人歎惋。

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