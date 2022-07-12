快訊

淡水老街「阿婆鐵蛋」創辦人腦中風突倒下 送醫不治享壽84歲

想清庫存？拆開蘋果M2版MacBook Pro 只有「這1處」不一樣

案發當天才一起吃早餐 安倍晉三妻稱「至今像做夢」：無法相信丈夫離世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫為安倍下半旗惹議 新黨：歷史會為你記下這一筆

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，政府宣布昨天各機關學校下半旗一日，國民黨中央也跟進。記者劉宛琳╱攝影
日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，政府宣布昨天各機關學校下半旗一日，國民黨中央也跟進。記者劉宛琳╱攝影

日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，政府宣布昨天各機關學校下半旗一日，國民黨中央也跟進。新黨今日發出新聞稿痛批，朱立倫身為中國國民黨主席，竟然呼應蔡英文，支持降半旗，他們看到的是一位失了魂，掉了魄，完全忘了黨國（國民黨）的血淚史的黨主席。

新黨以「再見，朱立倫！一寸山河一寸血！十萬青年十萬軍！民族的血不能白流啊！」為題發出新聞稿，強調國旗上的青天白日滿地紅的紅是中華民族苦難的代價，而日本軍國主義就是讓中華民族付出鮮血代價的兇手之一。蔡英文、民進黨，如何感念安倍，這與絕大多數台灣人何干？

新黨指控朱立倫，身為中國國民黨主席，豈能同意為日本軍國主義復辟而獻身，冒天下之大諱參拜靖國神社的日本軍國主義崇拜者安倍，生前也未曾對台灣慰安婦表示過歉意或降半旗，朱立倫卻與蔡英文同聲一氣，這對於軍國主義鐵蹄軍刀下的忠魂，以及受辱於日本軍國主義淫威下的台灣慰安婦情何以堪？

新黨說，「朱主席啊！你可以選擇忘記歷史，但歷史不會選擇忘記你，你今天的決定歷史更會為你記下一筆。」

新黨強調，民進黨原本就與這面青天白日滿地紅的國旗毫無感情，今天只是工具性地使用它用來表彰安倍，羞辱先人，國旗對蔡英文、民進黨而言毫無所謂，但對開國的中國國民黨而言意義非凡，朱立倫的國民黨不但路線「拿香跟拜」了，連國旗也同降。

「朱主席啊！今天你把國格、黨格、人格全都降半了！」新黨說，朱立倫傷了絕大多數國民黨支持者的心，朱立倫不要國民黨的支持者們，新黨要，中華民國更須要。大家不分黨派一起來捍衛青天白日滿地紅的尊嚴，一起「說一聲國旗，我們敬愛您！再見，朱立倫！」

朱立倫 國民黨 新黨

延伸閱讀

賴清德參加安倍家祭 林飛帆：兩人在這事件後結下私誼

安倍靈柩離開增上寺 民眾夾道目送最後一程

哀悼安倍 黃偉哲現身高雄：失去了一位老朋友

前美高官：安倍發明「印太」一詞影響深遠 川普也借用

相關新聞

台博館問題氣到蔡炳坤？ 李永得：柯文哲要有擔當

台北市副市長蔡炳坤腦中風送醫，台北市長柯文哲今表示，蔡炳坤因為國立台灣博物館土地問題，被文化部長李永得砲轟，且蔡炳坤曾說...

朱立倫為安倍下半旗惹議 新黨：歷史會為你記下這一筆

日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，政府宣布昨天各機關學校下半旗一日，國民黨中央也跟進。新黨今日發出新聞稿痛批，朱立倫身為中國...

賴清德參加安倍家祭 林飛帆：兩人在這事件後結下私誼

副總統賴清德昨赴日前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜後，今天中午再度到增上寺參加喪禮。民進黨副秘書長林飛帆表...

林智堅論文案重創台大聲望 管中閔：捍衛學術誠信絕不含糊

民進黨桃園市長提名人林智堅的台大國發所碩士論文疑似抄襲，重創台大聲譽，台大校長管中閔迄今未置一語，管中閔今（12日）天接受本報採訪時首度對論文案發聲，他表示，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；另外，本報試圖詢問幾位有意角逐台大校長的投件人發表對論文案的看法，但全部的候選人都以「目前遴選委員會還沒有公布正式候選人，現在仍不宜表態」為由拒絕。...

落跑指揮官喊扛責 真扛得起首都之責？

身兼防疫指揮官的衛福部長陳時中，被徵召入台北市長選戰，早已在民進黨的規畫中，如今陳時中沒有坐鎮指揮中心，反而急於投入選舉行程，這對台北市民或是全國人民來說，都是極為不尊重。

抄襲局外人／避談林智堅論文案 張善政君子人設 黨內憂不利選戰

民進黨桃園市長參選人林智堅被爆中華大學、台大國發所碩士論文涉嫌抄襲事件，已經超過一周，但國民黨桃園市長參選人張善政迄今仍未對此有任何公開表態，似乎有意迴避此一話題。國民黨的桃園市議員參選人多認為，張善政不願「攻擊」林智堅可以理解，但不能不「表態」。張善政的作法若不調整，對藍營軍心士氣甚至未來選情，可能都有不利影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。