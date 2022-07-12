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賴清德參加安倍家祭 林飛帆：兩人在這事件後結下私誼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，副總統賴清德（圖）昨天在國人還不知情下赴日，在駐日代表謝長廷陪同下前往弔唁。圖／翻攝自日本朝日電視台
日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，副總統賴清德（圖）昨天在國人還不知情下赴日，在駐日代表謝長廷陪同下前往弔唁。圖／翻攝自日本朝日電視台

副總統賴清德昨赴日前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜後，今天中午再度到增上寺參加喪禮。民進黨副秘書長林飛帆表示，與其說這是特意安排的「喪禮外交」，他倒覺得是深厚情誼下的「友誼外交」，期盼台日友情繼續穩健的向前行。

林飛帆臉書表示，今天安倍家舉辦家祭，正式向安倍前首相道別，家祭現場的增上寺外頭擠滿了人潮，為安倍前首相送行，場面哀戚。在家祭場內，以安倍家「親族好友」身份出席的賴清德副總統，與日本首相岸田文雄、副首相麻生太郎，多位內閣成員，以及前首相森喜朗、自民黨幹事長茂木敏充、高市早苗議員等一同為安倍前首相送行。

林飛帆指出，賴清德副總統與日本關係交好，特別是與安倍家深厚的情誼，已經是至親好友的程度。當初在台南大地震發生時，安倍作為時任首相，立刻提供台南協助，兩人也培養深厚的情誼，平時就常彼此問候。如果缺少了這樣深厚的情誼，台灣的副總統可能難以這樣出現在日本。

林飛帆表示，日本方面願意讓現任的台灣副總統賴清德赴日送別好友，自然有其充分的考量，特別衡量了家屬意願，這個「友誼外交」是有深厚的私人情誼，也有長期以來台日友好的基礎。

林飛帆 日本 賴清德

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