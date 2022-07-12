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一張照片看出賴清德與安倍家族友好岸信夫曾到台南參訪

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
畫家陳香吟(左)與安倍洋子合影。圖/陳香吟提供
畫家陳香吟(左)與安倍洋子合影。圖/陳香吟提供

副總統賴清德赴日吊唁被槍殺身亡的日本前首相安倍晉三，雖然是私人行程，因為是近37年來台灣前往日本最高層級官員而引發關注，事實上賴在台南市長任內，就積極與日本建立友好關係，2011年日本發生311大地震，賴清德曾率團前往協助重建日本觀光產業，2016年時台南大地震，也在第一時間收到安倍的關切，而其弟岸信夫並曾在2020年賴清德當選副總統時，與賴一起到台南參訪，見證賴清德與安倍家族的友好情誼。

賴清德在兩任的台南市長任內，相當重視與日本的友好關係，曾經多次率隊前往日本，宣傳觀光、農產品等，雖然任內曾表示「有需要願意前往中國大陸」，但7年的任期當中並不曾去過，但與日本的交流卻愈趨緊密。

台南立委郭國文表示，賴清德被日本媒體定位為「親日派」，主要就是從立委、市長、行政院長到副總統任內，都相當重視與日本的關係，加上賴是台灣「No.2」副總統的身份，有政治代表性，兩者加起來才會使得這次的日本行受到關注。

台南美術館表示，2020年時，安倍晉三的胞弟岸信夫（現任防衛大臣）曾來台參加總統、副總統的就職典禮，當時就在賴的陪同下，到台南美術館參觀，而當時美術館前董事長陳輝東也在陪同之列，陳輝東為著名的畫家，與賴清德關係深厚，其女陳香吟則曾前往日本為安倍的母親畫像，與安倍一家人都有交往。

副總統賴清德（右四）在2020年時曾與時任日本眾議員的岸信夫（左四）一起參訪台南美術館。圖／南美館提供
副總統賴清德（右四）在2020年時曾與時任日本眾議員的岸信夫（左四）一起參訪台南美術館。圖／南美館提供
副總統賴清德（右三）在2020年時曾與時任日本眾議員的岸信夫（左三）一起參訪台南美術館。圖／南美館提供
副總統賴清德（右三）在2020年時曾與時任日本眾議員的岸信夫（左三）一起參訪台南美術館。圖／南美館提供
畫家陳香吟曾為日本首相安倍之母安倍洋子繪製畫像。本報資料照片
畫家陳香吟曾為日本首相安倍之母安倍洋子繪製畫像。本報資料照片
副總統賴清德（左二）在2020年時曾與時任日本眾議員的岸信夫（右二）一起參訪台南美術館。圖／南美館提供
副總統賴清德（左二）在2020年時曾與時任日本眾議員的岸信夫（右二）一起參訪台南美術館。圖／南美館提供

日本 台南美術館 賴清德

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