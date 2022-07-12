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台博館問題氣到蔡炳坤？李永得回應了

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台博館問題氣到蔡炳坤？ 李永得：柯文哲要有擔當

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
文化部長李永得今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影
文化部長李永得今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影

台北市副市長蔡炳坤腦中風送醫，台北市長柯文哲今表示，蔡炳坤因為國立台灣博物館土地問題，被文化部長李永得砲轟，且蔡炳坤曾說無法接受被栽贓、因此心情不好。對此李永得受訪表示，誠心祝蔡炳坤早日康復，但他對於台博館、空總土地問題，是針對台北市府，請柯文哲要有擔當負責全責，不要「東拖西拖」。

李永得今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三，他受訪時回應表示，他所講有關空總與臺博館這兩件事情，沒有針對任何人，純粹針對北市府，請柯文哲要像一個市長，要扛起所有責任，不要推託給副市長或其他人，也不要轉移焦點。

媒體問到會不會覺得柯文哲是藉蔡炳坤病情打壓文化部，李永得表示，是不是打壓大過可以評斷，但他要奉勸柯文哲，身為台北市市長，所有問題應由柯文哲負責及擔當，柯文哲要有擔當一些，不要像這樣子東拖西拖。

李永得也指出，台博館的部分，按照文資法，本來就是土地和建物要合一使用，所以台北市政府如果要做，就一次把他做到底，不要說只有移撥這個土地而已，按台北市府規劃，國家的臺灣博物館會像一個孤島。

而空總部分，李永得也說明，相信柯文哲也非常清楚，7.15公頃的土地到最後如照台北市府規則，國家只能拿到不到2公頃的土地，會沒辦法建設一個國際級的藝文設施，另外北市府用民間商業規則，要求要40%的土地回饋也不合理，他認為按照台北市規劃，對這台北市和國家文化發展都不好「純粹就事論事」。

文化部長李永得（圖西裝者）今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影
文化部長李永得（圖西裝者）今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影

台北市長 柯文哲 李永得

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