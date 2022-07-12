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台博館問題氣到蔡炳坤？ 李永得：柯文哲要有擔當
台北市副市長蔡炳坤腦中風送醫，台北市長柯文哲今表示，蔡炳坤因為國立台灣博物館土地問題，被文化部長李永得砲轟，且蔡炳坤曾說無法接受被栽贓、因此心情不好。對此李永得受訪表示，誠心祝蔡炳坤早日康復，但他對於台博館、空總土地問題，是針對台北市府，請柯文哲要有擔當負責全責，不要「東拖西拖」。
李永得今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三，他受訪時回應表示，他所講有關空總與臺博館這兩件事情，沒有針對任何人，純粹針對北市府，請柯文哲要像一個市長，要扛起所有責任，不要推託給副市長或其他人，也不要轉移焦點。
媒體問到會不會覺得柯文哲是藉蔡炳坤病情打壓文化部，李永得表示，是不是打壓大過可以評斷，但他要奉勸柯文哲，身為台北市市長，所有問題應由柯文哲負責及擔當，柯文哲要有擔當一些，不要像這樣子東拖西拖。
李永得也指出，台博館的部分，按照文資法，本來就是土地和建物要合一使用，所以台北市政府如果要做，就一次把他做到底，不要說只有移撥這個土地而已，按台北市府規劃，國家的臺灣博物館會像一個孤島。
而空總部分，李永得也說明，相信柯文哲也非常清楚，7.15公頃的土地到最後如照台北市府規則，國家只能拿到不到2公頃的土地，會沒辦法建設一個國際級的藝文設施，另外北市府用民間商業規則，要求要40%的土地回饋也不合理，他認為按照台北市規劃，對這台北市和國家文化發展都不好「純粹就事論事」。
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