【重磅快評】賴神可當親友團 但台有事日未必自覺有事

賴清德突獲簽證，到了日本以親友團身分一弔被刺亡的安倍晉三；作為戰後日本最巨大的政治身影，安倍突然故去，不但讓日本迷惘，也讓亞洲憂懼。台灣這時向它靠近，用上一位可能日後成為主政者的副總統去鎖緊台日情誼，除了是一向戀慕日本的真情流露外，也等於下了一個重大的外交賭注。

安倍生前創造的那一條公式：台灣有事就是日本有事，亦形同於美日同盟有事！是台灣對安倍最感念的政治信條與表述，安倍因而得日本最挺台的政治人物的封號。但那只是安倍個人對於區域格局的解讀與信仰，至今仍未變成日本奉行的國策！

日本的官方表述仍然僅止於去年前首相菅義偉訪美與拜登發表的聯合聲明中強調的「台灣海峽和平穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」，以及今年5月拜登訪日時與現首相岸田聯合聲明中十分相似的描述：「台海和平與穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的重要因素。他們鼓勵和平解決兩岸問題。」

日本在對台海周遭安全形勢的戰略選擇上，仍然是亦步亦趨地跟隨美國的步伐，並不是安倍的那一條「連環套」，不是台灣一有事，日本將會率先跳出來與中國一搏，從而也將美國捲入漩渦與中國決一死戰，猶如神風特攻隊般破釜沈舟的死志。

日本的民族性確實有著某種難以言喻的賭性。在20世紀的上半葉，日本曾分別對俄羅斯與美國以一國之「懸命」似地，打了兩場死戰；前一場日俄戰爭的勝利固然讓他獲得了支配中國東北的豐厚報酬；但後一場珍珠港戰役引致的最終慘敗，卻讓他在迄今為止的半個多世紀裡，卑屈地在美國的陰影下生存！日本若再一次以他堅強的賭性，為了台灣去對抗中國，固然沒有那麼難以理解，機率恐也十分渺茫。

做為一個急欲恢復日本榮光的極右政治人物，隱藏於安倍內心最深的屈辱感其實並非源於中國，而是美國；台灣必須了解的是，對於日本的極右翼而言，反中只是表層的姿態，反美才是不能說出口的欲望與禁忌。反中只是階段性的任務，反美才是終極目標。

在這個底層邏輯下，日本斷不可能在沒有美國也將赴戰的承諾前，為了台灣率先出擊，因為若不能將美國引上戰場，憑日本如今的實力，很可能成了這場戰爭的陪葬物！不但反中變成煙雲，連反美都成了泡影！

綜此，安倍的這一條公式其實是錯誤的，或根本上是不存在的。唯一能夠成立的公式應該是：台灣一旦有事，若華盛頓視其為美國有事，則日本才有事！

亦即，真正的關鍵是，當解放軍以武力解決台灣問題時，美國認不認為這是美國必須軍事介入予以反制的核心利益？如果認為這不是其核心利益，並且不願為了一個次要利益而出動美國大兵，日本恐亦將在旁按兵不動！

退個一百步，就算安倍這一條對台灣而言可謂浪漫萬分的宣示，是安倍有生之年必然要推動的大戰略，安倍也已然永遠逝去。誰真的能繼承他這條戰爭公式，義無反顧地推行下去，並且還能得到日本民眾的認同？放眼望去，日本政壇中並無第二個可能的安倍，可以繼承這一條路線！

眼前的岸田確有意接收安倍的政治遺產，亦即推動日本修憲，恢復日本為一個正常國家，但修憲行動首先觸動的並不是日中之間的矛盾，而將是美日的矛盾，美國放不放日本這頭已壓制了七十餘年的老虎出柙？這是華盛頓首需思索的難題！

台灣真切地表達對安倍的懷念，可謂情有可原，因為沒有人再像安倍那樣赤裸地說出你有事即我有事這般的豪語了；但過度將這句話當成日本的國策，於是全部籌碼放在同一個籃子裡，更加激越、無畏地挑釁中國大陸，以為有日美為後盾即可高枕無憂，恐怕是完全撥錯了算盤！

做為一位「務實的台獨工作者」，賴清德更要謹記他自奉的「務實」二字，別以為走了一趟安倍的內室，台日就有了歃血的盟約。當台灣有事，日本覺不覺得他也有事，現在整個日本，誰都說不準！