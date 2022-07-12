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卸任後角色？ 鄭文燦：幫忙延續城市治理經驗

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
桃園市長鄭文燦（圖左三）今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影
桃園市長鄭文燦（圖左三）今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影

桃園市長鄭文燦今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三，被問到卸任後的規劃時鄭文燦表示，北部縣市和桃園是共同生活圈，而桃園、新竹和苗栗等地則是科技走廊，他希望城市治理進步的經驗能延續，在他能力範圍內他也會盡量幫忙，「扮演好自己角色」。

鄭文燦受訪時表示，北北基桃都是共同生活圈，桃竹苗則是科技走廊，在他能力範圍內都會盡量幫忙，鄭文燦也說，希望城市治理進步的經驗能延續下去，

也希望進步連線得到大家支持，在時間以及能力範圍內，他都會盡量扮演好自己角色。

對於安倍晉三，鄭文燦也悼念表示，安倍是最顧台灣、挺民主且愛和平的大政治家，也是台灣永遠的好朋友，台灣和日本之間，能因為民主自由人權共同價值成為夥伴關係，並改寫亞太、印太地區安全保障，安倍是重要的推手。

桃園市長鄭文燦今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影
桃園市長鄭文燦今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三。記者程遠述／攝影

鄭文燦 日本台灣交流協會 桃園市長

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