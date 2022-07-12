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政務官自由業？她轟陳時中政治劈腿男：防疫責任感呢？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧今天批評陳時中政治劈腿男，看到更好的就要走、腳底抹油，並問陳時中，「難道你對防疫工作沒有一分責任感？」圖／游淑慧提供
國民黨台北市議員游淑慧今天批評陳時中政治劈腿男，看到更好的就要走、腳底抹油，並問陳時中，「難道你對防疫工作沒有一分責任感？」圖／游淑慧提供

衛福部長陳時中面對在野質疑他落跑部長，一度回應政務官沒有任期，自稱自由業，引發外界譁然，但隨後發表聲明澄清稱被誤解了。國民黨台北市議員游淑慧今天批評陳時中政治劈腿男，看到更好的就要走、腳底抹油，並問陳時中，「難道你對防疫工作沒有一分責任感？」

對於陳時中政務官自由業的說法，游淑慧今天說，陳時中根本是政治劈腿，看到更好的就說，「我們又沒有結婚，可以自由選擇權利，想來就來，想結束就結束。」但不應該是這樣，難道陳對防疫工作沒有一分責任感？沒有一分忠誠度？

游淑慧提到，這是一個工作，哪有什麼自由業沒有任期問題，儘管沒有任期，但是也有責任，但陳時中看到更好就腳底抹油，民眾怎能期待陳對台北市真的有什麼願景及想法？

陳時中 游淑慧 2022大選 台北市長

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