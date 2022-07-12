快訊

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

直播／ 確診數反彈！今本土+31152 病歿+60

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅論文爭議 國民黨團籲主動放棄中華大學碩士學位

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前新竹市長林智堅論文抄襲案，立法院國民黨團今天宣稱，近日整理相關資料發現更多事證，發現林智堅並非僅「抄襲」竹科研究結論，是整篇複製(COPY)、貼上，不僅僅是錯字都一樣，連附件、結論和建議的格式都相同，好不容易找到唯一不同的地方，是「標記符號」。圖／國民黨團提供
前新竹市長林智堅論文抄襲案，立法院國民黨團今天宣稱，近日整理相關資料發現更多事證，發現林智堅並非僅「抄襲」竹科研究結論，是整篇複製(COPY)、貼上，不僅僅是錯字都一樣，連附件、結論和建議的格式都相同，好不容易找到唯一不同的地方，是「標記符號」。圖／國民黨團提供

前新竹市長林智堅論文爭議案，立法院國民黨團今天宣稱，近日整理相關資料發現更多事證，發現林智堅並非僅「抄襲」竹科研究結論，是整篇複製(COPY)、貼上，不僅僅是錯字都一樣，連附件、結論和建議的格式都相同，好不容易找到唯一不同的地方，是「標記符號」。國民黨團呼籲林智堅主動聲明放棄中華大學碩士學位。

國民黨團今(12)上午召開記者會，提出國科會(科技部前身)在96年度針對科學園區顧客滿意度調查研究，與林智堅論文有關的研究內容，採限制性招標且預算跨年度使用，當年2項科學園區調查研究案，其中竹科部分不是針對廠商滿意度，而是與林智堅論文相同周邊民眾滿意度調查研究，有違常理。

黨團總召曾銘宗表示，林智堅的論文到底有沒有抄襲？國民黨團多次提出林智堅論文緒論，連錯字都一樣，甚至論文最後的結論和建議，努力找出林智堅論文和竹科結案報告不一樣的地方，是在：竹科結案報告是使用的標記符號是「●」，林智堅論文改成「1、2、3」。

曾銘宗表示，林智堅論文的附件，和竹科結論報告附件相同，而竹科研究報告問卷研究人員是李友錚博士，承辦人員是王明郎教授，林智堅既非研究人員，更不是承辦人員，怎麼可以拿研究報告附件，當成自己的碩士論文附件？根本就是複製(COPY)。曾銘宗進一步指出，竹科研究結論報告寫的是附件一，到了林智堅論文變成附件A。

曾銘宗表示，在中華大學教授王明郎具名的聲明中稱，「林市長後來提交畢業論文，經過審查完成口試，事實上這個竹科周邊居民的滿意度研究，林智堅有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教接們認為實屬合理合情。」但是計畫主持人是李友錚博士，為何是由王明郎教授發出聲明？林智堅是不是該出來說清楚？

曾銘宗表示，幾乎可以認定林智堅的碩士論文不是抄襲，根本就是複製(COPY)，國民黨團呼籲林智堅，為了保存誠信和顏面，請主動聲明放棄中華大學碩士學位。國民黨團同時會要求教育部，依據《學位授予法》第17條：「學校授予之學位，有下列情事之一者，應予撤銷……有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事。」督導中華大學查明真相後，撤銷林智堅碩士學位。

林智堅 國民黨 抄襲 2022大選 桃園市長

延伸閱讀

林智堅論文88%抄襲 時力籲撤銷學位

林智堅有無參與研究？藍委：科技部未回答

論文門魚夫抱不平 林智堅：學術倫理審定後會還我清白

訝異林智堅粉專有29個小編 賴香伶：哪個才是真實的他

相關新聞

曝蔡炳坤病倒前因台博館生氣 柯文哲：不知李永得罵什麼

台北市副市長蔡炳坤昨晚突然中風送醫，目前仍在加護病房觀察中，台北市長柯文哲今天表示，蔡炳坤病倒前，仍十分關心北市府與文化...

【重磅快評】賴神可當親友團 但台有事日未必自覺有事

賴清德突獲簽證，到了日本以親友團身分一弔被刺亡的安倍晉三；作為戰後日本最巨大的政治身影，安倍突然故去，不但讓日本迷惘，也...

政務官自由業？她轟陳時中政治劈腿男：防疫責任感呢？

衛福部長陳時中面對在野質疑他落跑部長，一度回應政務官沒有任期，自稱自由業，引發外界譁然，但隨後發表聲明澄清稱被誤解了。國...

台博館問題讓副市長急送醫 李永得：請柯文哲像個市長

台北市副市長蔡炳坤昨晚餐敘時突腦中風倒下，緊急送醫治療後目前在加護病房觀察，傳出是跟文化部長李永得批評台博館要付台北市租...

頂住中國壓力 賴清德完成送安倍最後一程

日本前首相安倍晉三日前遇刺身亡，今天家屬在東京增上寺舉行家祭，只有受邀親友能入場，副總統賴清德也是其中之一。據悉，今天受...

卸任後角色？ 鄭文燦：幫忙延續城市治理經驗

桃園市長鄭文燦今到日本台灣交流協會台北事務所悼念日本前首相安倍晉三，被問到卸任後的規劃時鄭文燦表示，北部縣市和桃園是共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。