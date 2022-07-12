林智堅論文爭議 國民黨團籲主動放棄中華大學碩士學位

前新竹市長林智堅論文爭議案，立法院國民黨團今天宣稱，近日整理相關資料發現更多事證，發現林智堅並非僅「抄襲」竹科研究結論，是整篇複製(COPY)、貼上，不僅僅是錯字都一樣，連附件、結論和建議的格式都相同，好不容易找到唯一不同的地方，是「標記符號」。國民黨團呼籲林智堅主動聲明放棄中華大學碩士學位。

國民黨團今(12)上午召開記者會，提出國科會(科技部前身)在96年度針對科學園區顧客滿意度調查研究，與林智堅論文有關的研究內容，採限制性招標且預算跨年度使用，當年2項科學園區調查研究案，其中竹科部分不是針對廠商滿意度，而是與林智堅論文相同周邊民眾滿意度調查研究，有違常理。

黨團總召曾銘宗表示，林智堅的論文到底有沒有抄襲？國民黨團多次提出林智堅論文緒論，連錯字都一樣，甚至論文最後的結論和建議，努力找出林智堅論文和竹科結案報告不一樣的地方，是在：竹科結案報告是使用的標記符號是「●」，林智堅論文改成「1、2、3」。

曾銘宗表示，林智堅論文的附件，和竹科結論報告附件相同，而竹科研究報告問卷研究人員是李友錚博士，承辦人員是王明郎教授，林智堅既非研究人員，更不是承辦人員，怎麼可以拿研究報告附件，當成自己的碩士論文附件？根本就是複製(COPY)。曾銘宗進一步指出，竹科研究結論報告寫的是附件一，到了林智堅論文變成附件A。

曾銘宗表示，在中華大學教授王明郎具名的聲明中稱，「林市長後來提交畢業論文，經過審查完成口試，事實上這個竹科周邊居民的滿意度研究，林智堅有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教接們認為實屬合理合情。」但是計畫主持人是李友錚博士，為何是由王明郎教授發出聲明？林智堅是不是該出來說清楚？

曾銘宗表示，幾乎可以認定林智堅的碩士論文不是抄襲，根本就是複製(COPY)，國民黨團呼籲林智堅，為了保存誠信和顏面，請主動聲明放棄中華大學碩士學位。國民黨團同時會要求教育部，依據《學位授予法》第17條：「學校授予之學位，有下列情事之一者，應予撤銷……有造假、變造、抄襲、由他人代寫或其他舞弊情事。」督導中華大學查明真相後，撤銷林智堅碩士學位。