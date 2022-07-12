曝蔡炳坤病倒前因台博館生氣 柯文哲：不知李永得罵什麼

台北市副市長蔡炳坤昨晚突然中風送醫，目前仍在加護病房觀察中，台北市長柯文哲今天表示，蔡炳坤病倒前，仍十分關心北市府與文化部的台博館爭議。蔡炳坤多次憤忿不平跟他說，這件事都已經跟文化部次長談完，都解決了，不曉得李永得在罵什麼？蔡炳坤很生氣「難道文化部長從來不跟次長開會？」

文化部長李永得昨針對國立台灣博物館因土地歸屬北市府，每年須繳300萬租金「覺得不可思議」，蔡炳坤昨天也大動作澄清，強調上周已與文化部次長達成共識，台博館正辦理移撥程序。晚間卻發生蔡炳坤餐敘時突然中風倒下。

柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，提到台博館一案，柯文哲說，「蔡炳坤是老師出身，也當過校長，從政之前是教育界人士，是個古意人，不像我比較皮，受不了人家抹黑他。」

柯文哲舉空總回饋案為例，立法院長游錫堃都有來台北市政府，也都有談過，甚至台博館一案，土地回饋也都有國家制度，如果有必要北市府也可以放棄，但不知道文化部長李永得為什麼打這一條，「對我們來講，莫名其妙。」

柯文哲說，台灣博物館這件事更奇怪，蔡炳坤曾憤忿不平地跟我說，都已經跟文化部次長談完，事情都解決了，難道文化部長從來不跟次長開會，北市府副市長都與文化部次長講完了，事情都解決了，不曉得李永得在罵什麼，所以蔡炳坤長很生氣，一直在唸一直在唸。

媒體追問柯，蔡炳坤是否昨天有針對此事爆氣？柯表示，沒有啦，蔡就不習慣被抹黑，「我是被抹黑就抹黑，亂打就亂打，反正每天晚上政論節目亂打多了，不過蔡炳坤不行，他是老師出身，覺得不行被栽贓。」