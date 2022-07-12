快訊

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡炳坤病倒 黃珊珊請辭延後？柯文哲：府級長官人足夠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮。記者林麗玉／攝影

台北市副市長蔡炳坤昨晚與市長柯文哲出席與台中議會餐敘時腦中風送醫，媒體今天問柯文哲，若蔡炳坤後續復健需較長時間，副市長會由誰代理？會不會影響副市長黃珊珊的請辭時間？他說，北市府的府級長官有足夠的人，不會因為任何一個人去職，會影響工作，今天上午已經開始討論啟動代理系統。

柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，媒體問柯文哲，蔡炳坤目前的病情狀況？柯文哲說，醫療專業還是要有家屬授權，就由仁愛院區的醫療小組發言，市長不宜針對個人病情發言，若家屬同意，醫療小組今天會向媒體說明病情。

柯文哲說，台北市政府本來就有一個市長、三副市長、一位秘書長、三位副秘書長，還有七、八名參議，五位有給職顧問，人相當多，不過工作要重新分配，之前就有代理系統，已經交代研考會印出代理系統的報表。

媒體追問蔡炳坤的督導業務未來誰負責？柯說，每個副市長下面都有副秘書長，副市長不在就會由副秘書長代理，若工作太多，也會分給其他的參事，看怎麼接，會有分配表，研考會主委正在擬。

對於蔡副市長最近身體是否有異狀？柯文哲表示，「昨天對我來講蠻意外，平常蔡也都沒有抱怨。」

柯文哲 蔡炳坤 黃珊珊 腦中風

延伸閱讀

陳時中稱自由業 黃珊珊：政務官責任重不能自由來去

蔡炳坤最新病況 醫院：右腦大出血 未來1周是關鍵期

蔡炳坤餐敘中風 台中議員、局長集氣加油

蔡炳坤疑腦出血送醫 醫籲出現3大警訊快打119

相關新聞

政務官自由業說被誤解?柯文哲嗆陳時中：我氣到不想講

民進黨徵召衛福部長陳時中面對在野質疑他落跑部長，一度回應政務官基本上沒有任期，並自稱自由業，引發外界譁然，甚至隨後發表聲...

蔡炳坤病倒 黃珊珊請辭延後？柯文哲：府級長官人足夠

台北市副市長蔡炳坤昨晚與市長柯文哲出席與台中議會餐敘時腦中風送醫，媒體今天問柯文哲，若蔡炳坤後續復健需較長時間，副市長會...

林佳龍新北初登場 口誤「台北市」需要跨域治理的市長

交通部前部長林佳龍將出戰新北市長選戰，今日至板橋參加「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。他說，要讓新北成為新的台灣首都，...

曝蔡炳坤病倒前因台博館生氣 柯文哲:不知李永得罵什麼

台北市副市長蔡炳坤昨晚突然中風送醫，目前仍在加護病房觀察中，台北市長柯文哲今天表示，蔡炳坤病倒前，仍十分關心北市府與文化...

賴清德「突襲」訪日 府異常低調 是功高震主還是漂亮外交？

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，蔡英文總統指示破格降半旗致哀，卻也引發過頭了的質疑。不過，副總統賴清德更有驚人之舉，在國人還不知情下，日本媒體已播出賴清德昨抵達日本的畫面，今天出席安倍家祭。賴此行是繼1985年李登輝在任副總統赴日訪問後，台灣現任最高官層級官員訪日，有民進黨人士認為，這無疑為賴清德加分。不過，總統府事後的回應非常低調，明裡暗裡皆沒有為賴背書，究竟是蔡總統點頭成行，還是賴清德獨斷冒進，留下問號。

午間快報／上半年農產外銷量少13% 美國躍升我輸出最大國

中國大陸多年來蟬聯我農產品輸出最大國，今年上半年受大陸水果、石斑魚禁運令，及氣候變遷減產影響，我國農產外銷板塊挪移，大陸退至第3名，美國首度成為我農產外銷的第一大國，第2名是日本。 據新出爐的農業貿易統計，今年1到6月我國農產品外銷出口值26億2688萬6000美元，比去年上半年同期27億7990萬7000美元相比，金額減少5.5%、量減少13%。生鮮水果整體外銷多呈現衰退，香蕉、鳳梨、椪柑、釋迦、蓮霧分別衰退37.6%、20.9%、19.3%、86.1%、93.1%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。