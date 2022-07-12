蔡炳坤病倒 黃珊珊請辭延後？柯文哲：府級長官人足夠

台北市副市長蔡炳坤昨晚與市長柯文哲出席與台中議會餐敘時腦中風送醫，媒體今天問柯文哲，若蔡炳坤後續復健需較長時間，副市長會由誰代理？會不會影響副市長黃珊珊的請辭時間？他說，北市府的府級長官有足夠的人，不會因為任何一個人去職，會影響工作，今天上午已經開始討論啟動代理系統。

柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，媒體問柯文哲，蔡炳坤目前的病情狀況？柯文哲說，醫療專業還是要有家屬授權，就由仁愛院區的醫療小組發言，市長不宜針對個人病情發言，若家屬同意，醫療小組今天會向媒體說明病情。

柯文哲說，台北市政府本來就有一個市長、三副市長、一位秘書長、三位副秘書長，還有七、八名參議，五位有給職顧問，人相當多，不過工作要重新分配，之前就有代理系統，已經交代研考會印出代理系統的報表。

媒體追問蔡炳坤的督導業務未來誰負責？柯說，每個副市長下面都有副秘書長，副市長不在就會由副秘書長代理，若工作太多，也會分給其他的參事，看怎麼接，會有分配表，研考會主委正在擬。

對於蔡副市長最近身體是否有異狀？柯文哲表示，「昨天對我來講蠻意外，平常蔡也都沒有抱怨。」