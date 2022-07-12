不用懷疑！民進黨團：賴清德到日本就是台灣特使
副總統賴清德昨親赴日本悼念日本前首相安倍晉三。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，雖然台日都說賴副是以個人身份前往，但賴副總統前往日本就是台灣的特使，「就像台灣歷任總統過境美國就是入境美國」，也代表兩國關係到達一個層次，情同親友，安倍的家屬也把賴副當作他們家的親友。
鄭運鵬說，因為中國打壓，要低調前往日本，賴副能以親友身份在靈堂前不用排隊，直接進入致哀，這是兩國政府長期累積的成果。雖然是參加令人惋惜的告別式，但這也讓全世界看到台日兩國關係非常深厚公開，即使他逝世，日方也會透過實際行動關心、照顧台日兩國的關係，這次不幸事件讓兩國關係更進一步發展，相信兩國會越來越深化。
黨團書記長陳歐珀也說，不管朝野政黨領袖都前往悼念，證明安倍是台灣人最友好的朋友，台日邦誼是外交很重要的一環，相信台灣外交關係會更穩固，也有助於區域安全。
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