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洪秀柱批國民黨為安倍下半旗不智 傷害支持者的心

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，政府宣布昨天各機關學校下半旗一日。國民黨中央也「從善如流」跟著下半旗一日。不過，國民黨前主席洪秀柱表示，他不願意看到任何國家發生暗殺或遇襲的不幸事件，但看到國民黨為了日本前首相安倍晉三降下半旗，也令她感到詫異、不解。

洪秀柱表示，就法律層面而言，「國旗下半旗實施辦法」已就降半旗條件有相當明確的正面表列，安倍並不符合當中任何一項。

洪秀柱說，就政治立場而言，安倍在世時多次以卸任元首身份參拜靖國神社，更不曾正面回應慰安婦議題，國民黨身為帶領國家走過八年艱苦抗戰的政黨、多年來為慰安婦聲討正義未果，為其降下半旗，到底有何正當性？

洪秀柱指出，據媒體報導，黨內有人認為安倍及其家族有「反共」歷史，與國民黨立場一致，此一說法令她更加不解。自1971年聯合國通過2758號決議之後，日本立即在1972年就立刻承認「中華人民共和國政府」為中國唯一合法政府，外媒還曾以「搶搭巴士」來形容日本此番行徑。安倍身為日本歷史上在位最久的首相，也未曾見其改承認「中華民國政府」為中國唯一合法政府，為其降下半旗，實為不智。

洪秀柱強調，降下半旗的政治舉措具有其特殊象徵意義，任何有欠周延的做法，若不符合法令規範、違背國民黨的路線、拋棄國民黨的歷史，也必傷害支持者的心。

國民黨 洪秀柱 日本 安倍晉三

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