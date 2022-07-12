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陳時中稱自由業 黃珊珊：政務官責任重不能自由來去

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。記者徐偉真／攝影
台北市副市長黃珊珊。記者徐偉真／攝影

代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中昨天說自己是「自由業」。有意參選的台北市副市長黃珊珊今天說，政務官是責任制，自由業不是隨便自由，政務官要負很大責任，其實很不自由，在工作上不可能可以自由來來去去。

民進黨日前拍板徵召陳時中參選台北市長，外界質疑陳時中是「落跑指揮官」，陳時中昨天說自己沒有落跑，表示政務官沒有任期，自己像是自由業。

黃珊珊說，政務官是責任制，自由業不是隨便自由，政務官其實很不自由，因為要負很大責任，還是責任的問題，工作上要把自己的責任顧好，她也是政務官，工作上不可能可以自由來來去去，一定要把責任做好才是最重要的。

黃珊珊說，防疫工作不可能停下來，台北市目前每天還有2千多人確診，現在以市政為重，市政和選舉自己會評價哪個比較重要，台灣現在每天還是有萬人確診，大家並沒有鬆懈，目前正密切觀察BA.4和BA.5，若有狀況要隨時調整量能，目前疫情雖然平穩，但並沒有消失。

台北市副市長蔡炳坤昨晚在一場餐敘時突然身體不適，目前還在醫院治療。黃珊珊說，台北市政府不會以個人來處理，北市府是整個政府，所以工作一定會有相關的安排，大家不用擔心，市政不會停擺。

黃珊珊說，大家的工作都會有代理，她若請假也會有代理，蔡炳坤的工作會做好安排，不管是誰都一樣，政府不會停擺。

台北市長 黃珊珊

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