政務官自由業說被誤解?柯文哲嗆陳時中：我氣到不想講

民進黨徵召衛福部長陳時中面對在野質疑他落跑部長，一度回應政務官基本上沒有任期，並自稱自由業，引發外界譁然，甚至隨後發表聲明澄清稱被誤解了。台北市長柯文哲今天被問及陳時中的自由業發言，柯一度要批評卻忍住僅表示，「不要講了，我氣到不想講話，可不可以。」

媒體追問，陳時中昨聲明澄清稱，他會把防疫階段性任務完成，把部長職務交接妥當才會放心卸任。柯文哲則忍不住開嗆，「那很奇怪，你(陳時中)都還沒準備好，民進黨已經宣布了，(陳時中)也已經在跑選舉了，這實在是。」

柯文哲今天出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，媒體問柯對於陳時中的自由業說法，柯一開始說，「沒有啦，我跟你講，我不可以」，似乎一度想批評，卻忍住反問媒體，「你跟我平常交情不是不錯？為什麼要問我很難回答的題目？」

媒體再問，政務官自由業說法認同嗎？柯說，「沒有啦，我跟你講，好了，好了，下一題」，「不要講了，我氣到不想講話，可不可以。」

柯也直接向中央政府喊話，「陳時中要不要選，另外再講，但你們防疫系統指揮官要怎麼做？人家所有工作都事先準備很久，哪一個移交給誰，都要預先做準備？」

由於昨天是陳時中第一次以被提名人身分發言，隨後就出澄清稿，媒體也問柯，要不要給陳時中一些建議？柯文哲說，正直誠信就好，還是要認真工作。陳時中要不要選，他不介意，但中央指揮系統、防疫指揮系統要怎麼做？怎麼重整？要講清楚。

對於陳時中昨天澄清聲明中說，會把防疫階段性任務完成，把部長職務交接妥當才會卸任，柯文哲嗆，「那很奇怪，你(陳時中)都還沒準備好，民進黨就已經宣布了，已經在跑選舉了，這實在是，好了好了，不想講了。」