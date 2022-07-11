賴清德赴日 游走灰色地帶 朝野都正面看待

副總統賴清德今天赴日弔唁日本前首相安倍晉三，國民黨表示，賴清德出訪應是代表我國人民對日本表達致哀與慰問，願其出訪順利。

國民黨表示，安倍前首相是台灣的好朋友，生前對台日雙方的友好關係貢獻十足心力，無論是與前總統馬英九敲定「台日漁業協議」、助銷台灣的水果，或是在疫情爆發、疫苗數量極度不足的危難時刻，積極推動日本政府5度贈送AZ疫苗給予台灣，都對台灣有相當大的幫助。

國民黨提到，安倍的家族父祖輩包括前兩代首相岸信介及佐藤榮作也都相當支持中華民國，更與國民黨有長年友誼，因此黨主席朱立倫昨天也代表國民黨前去日本台灣交流協會親自致哀，表達對安倍前首相的追思。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，此次賴清德前往弔唁，藉此強化台日實質關係，黨團支持也贊成。國民黨立委陳以信說，這樣的突破，雖然不能和馬英九主政時期，以總統身分前往新加坡弔唁前總理李光耀相比，但賴清德以私人行程前往安倍家弔唁，象徵台日關係友好，應正面看待此事。

民進黨立委郭國文指出，蔡英文總統做出這決定，很有智慧遠見，除了表示對安倍敬意之外，在外交上也進行突破。

民進黨立委林俊憲指出，安倍是史上最挺台灣的日本首相，深得國際上尊重，台日關係很親近，副總統前往日本表達致最深的哀悼，也是對安倍高度禮敬，代表我國的高度重視，若中國這時候再做政治解讀，就真的莫名其妙，因為這是不分國界的一種人道關懷。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿說，安倍是前首相，不能算是直接官方交流，副總統能去也是突破，台日都游走在灰色地帶，若太敲鑼打鼓也會引起中國反彈，概念上仍是凸顯台日實質外交的支持。