國民黨醫療委員會：陳時中扛過什麼責？

國民黨醫療委員會發出新聞稿，質疑宣布參選台北市長的揮中心指揮官陳時中，「只會出張嘴！」扛過什麼責？並細數陳時中「十大罪狀」。新聞稿內容如下：

一、輕忽疫情，肇生破口：

2022年3月間，中央舉辦智慧城市論壇，並讓外賓透過專案泡泡來臺，陳時中罔顧民眾染疫風險，以極為鬆散的方式讓確診外賓入臺，爆發omicron疫情。

二、什麼都沒準備，就讓民眾與病毒共存：

2022年3月27日開始，全臺接連爆發大規模omicron疫情，陳時中為掩蓋防疫缺失，改口要全民與病毒共存，但他什麼都沒準備，缺「疫苗」、「快篩劑」、「抗病毒藥」、「兒童專責病房」，以及完善的快速給藥機制，貿然讓民眾陷入自主應變的生存危機。

三、錯誤抗疫方針，導致無數民眾冤死：

1、陳時中未參考先進國家「以篩代隔」的抗疫方式，並提供大量快篩讓確診者得以3至5日內快速用藥，導致諸多市民延誤黃金治療期而死亡。

2、陳時中為美化確診數字，長期反對普篩、快篩制度，導致臺灣快篩劑儲備不足，致使疫情爆發後，民眾只能不斷隔離，無法透過快篩搭配用藥控制病情。

3、陳時中因對疫苗有私心好惡，遲未採購不良反應較低的BNT讓兒童接種，使臺灣不僅新冠死亡率居全球首位，兒童染疫與死亡比例，更是名列全球前茅。

四、堅持PCR導致醫療量能崩潰：

陳時中堅持以PCR作為認定確診的依據，導致眾多醫療人員成日穿著防護衣，耗盡醫療量能做PCR，更讓確診民眾因繁瑣程序錯失黃金投藥時間，防疫手段極其落後且缺乏人道。

五、應該公費給付的台灣清冠一號竟要改自費：

陳時中未能備妥抗病毒西藥，而臺灣中醫以本土清冠一號救治民眾本該予以鼓勵，但陳時中無法持續供給公費，竟要民眾自費負擔，完全未顧慮弱勢與基層民眾的苦痛。

六、眾多採購弊端：

指揮中心成立期間，疫苗、口罩、快篩等防疫物資，完全不走醫療用品的審核標準，致使弊端叢生，徵用的標準就是綠友友，方式就是綠色政治審核，被各界質疑與廠商有利益交換。

七、阻撓科學檢測：

2021年期間全球對於新冠肺炎的處理方式以「防堵」及「清零」為主，陳時中為讓每日確診數字好看，對臺灣偵測新冠肺炎的方式，竟以「被動」為原則，只要沒有通報，就不檢測，檢測量能嚴重不足，並縱容染疫黑數在民間流竄，還以各種理由限制民眾使用PCR。

八、遇事只會卸責：

陳時中獨斷同意3+11的防疫政策，致使2021年4月中旬，爆發諾富特破口事件，陳時中除了甩鍋萬華、巧言辯解，何時讓市民看見政務官的風骨？各界呼籲提早備妥口罩、疫苗、快篩劑、抗病毒藥，並建議以篩代隔、以快篩代PCR、留意兒童重症等聲音，陳時中都要拖到「傷亡慘重」，才願意「部分採納」，無怪乎市民撻伐，殺害人命的兇手根本不是病毒，而是中央政府。

九、火化爭議，蔑視人權

指揮中心副指揮官陳宗彥於去年6月8日時，公開要求民眾必須在24小時內要火化染疫死者遺體，使家屬們急速處理親人後事，留下終生遺憾，陳時中竟以冰冷言語表示，指揮中心只規定24小時內通報，沒有要求24小時內處理屍體，此言對家屬們又是二度創傷。

十、陳時中未把市民需求放在心上！

陳時中要民眾與病毒共存，就該讓民眾知道如何應處？例如：簡化快篩陽性者後續治療的SOP？快篩陽性後，要怎麼通報？何時要做PCR？怎麼去做PCR？到哪裡取得抗病毒藥？如果體質不宜服用，還有哪些替代方案？另外，確診遲未收到疫調簡訊、確診通知單延遲送達，以及年長獨居長輩不會上網、不會用手機、不會使用資訊化的健保快易通APP、1922打不通等問題，該怎麼辦？陳時中完全沒有事前規劃，導致臺灣防疫一團混亂，淪為世界後段班！

試問，民進黨真的要推出這樣品質的政務官給臺北市嗎？有在乎臺北市民的感受嗎？