安倍不為慰安婦道歉 趙少康：國民黨不必跟綠營下半旗

日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，政府宣布今天各機關學校下半旗一日。國民黨中央也「從善如流」跟著下半旗一日。不過，中廣董事長趙少康表示，國民黨不必跟著民進黨政府降半旗；前總統蔣中正過去以德報怨是政治考慮，但日本在1972年率先背棄中華民國卻是以怨報德，安倍卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不補償，國民黨這麼做是投機，失去自主立場。

國民黨黨史館主任林家興表示，安倍家族從其外祖父、前首相岸信介開始就因親美反共立場與蔣中正關係密切，安倍的叔公佐藤榮作延續這個反共立場。

趙少康說，蔡英文去降半旗就算了，那是她的政治決定，人死為大，國民黨不必反對，但實在不必跟著民進黨政府起舞在中央黨部也降半旗。如果國民黨中央有人和安倍有特殊交情，安倍家人請他參加國葬，他以私人身分參加就行了，「國民黨也不必、不該降半旗」。

趙少康表示，國民黨現在什麼票都想要，大可不必，也不可能全要。國民黨是打敗日本的政黨、老蔣總統以德報怨是政治考慮，但日本在1972年率先背棄中華民國卻是以怨報德。

趙少康表示，安倍是愛國者、他愛日本，修憲要讓日本成為「正常國家」不受和平憲法的限制是他做為首相的政治使命。可是日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不補償，國民黨降什麼半旗？投機、愚昧，無自尊、失去自主立場。