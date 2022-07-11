誰這山望那山？侯友宜：不要從陽明山看新北

新北市長侯友宜今天上午到彰化縣參加活動時，媒體問他與民進黨提名的林佳龍到底是誰「這山望那山」？侯友宜說，他雙手誠摯歡迎任何真心想為新北服務的人，不過要承擔也要對新北市相當了解，陽明山在台北不是新北，要來新北的人，可以從新北的「觀音山」看大台北，勇敢做自己，闖出新北的榮耀，帶動大台北發展。

對於「這山望那山」的詮釋，侯友宜說，新北的崛起，有自己的光榮感與歸屬感，不要再從以往台北首都圈看新北，從台北的附庸來看新北，新北已經與以前不一樣了， 要從觀音山來看新北與大台北，而不是從陽明山來看新北。