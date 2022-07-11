聽新聞
test
0:00 / 0:00
誰這山望那山？侯友宜：不要從陽明山看新北
新北市長侯友宜今天上午到彰化縣參加活動時，媒體問他與民進黨提名的林佳龍到底是誰「這山望那山」？侯友宜說，他雙手誠摯歡迎任何真心想為新北服務的人，不過要承擔也要對新北市相當了解，陽明山在台北不是新北，要來新北的人，可以從新北的「觀音山」看大台北，勇敢做自己，闖出新北的榮耀，帶動大台北發展。
對於「這山望那山」的詮釋，侯友宜說，新北的崛起，有自己的光榮感與歸屬感，不要再從以往台北首都圈看新北，從台北的附庸來看新北，新北已經與以前不一樣了， 要從觀音山來看新北與大台北，而不是從陽明山來看新北。
侯友宜今天上午到彰化縣政府，與彰化縣長王惠美一起出席 「探索新北‧漫遊彰化」記者會，針對綠營指他「這山望那山」，意喻又要選新北市長，又想競逐總統大位，他在回應時，特別重複一次，也暗批林佳龍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言