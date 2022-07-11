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誰這山望那山？侯友宜：不要從陽明山看新北

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
新北市長侯友宜（右）與彰化縣長王惠美出席在彰化縣政府中庭舉行的「探索新北‧漫遊彰化」記者會，並一起坐上三輪車。記者劉明岩／攝影
新北市長侯友宜（右）與彰化縣長王惠美出席在彰化縣政府中庭舉行的「探索新北‧漫遊彰化」記者會，並一起坐上三輪車。記者劉明岩／攝影

新北市長侯友宜今天上午到彰化縣參加活動時，媒體問他與民進黨提名的林佳龍到底是誰「這山望那山」？侯友宜說，他雙手誠摯歡迎任何真心想為新北服務的人，不過要承擔也要對新北市相當了解，陽明山在台北不是新北，要來新北的人，可以從新北的「觀音山」看大台北，勇敢做自己，闖出新北的榮耀，帶動大台北發展。

對於「這山望那山」的詮釋，侯友宜說，新北的崛起，有自己的光榮感與歸屬感，不要再從以往台北首都圈看新北，從台北的附庸來看新北，新北已經與以前不一樣了， 要從觀音山來看新北與大台北，而不是從陽明山來看新北。

侯友宜今天上午到彰化縣政府，與彰化縣長王惠美一起出席 「探索新北‧漫遊彰化」記者會，針對綠營指他「這山望那山」，意喻又要選新北市長，又想競逐總統大位，他在回應時，特別重複一次，也暗批林佳龍。

新北市長侯友宜（右）與彰化縣長王惠美出席在彰化縣政府中庭舉行的「探索新北‧漫遊彰化」記者會，侯友宜戴上王惠美贈送的埔鹽順澤宮冠軍帽。 記者劉明岩／攝影
新北市長侯友宜（右）與彰化縣長王惠美出席在彰化縣政府中庭舉行的「探索新北‧漫遊彰化」記者會，侯友宜戴上王惠美贈送的埔鹽順澤宮冠軍帽。 記者劉明岩／攝影

新北市長 侯友宜

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