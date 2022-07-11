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日本參議院完成改選 外交部：展現民主社會韌性

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
日本民眾10日在東京看著參議員候選人海報。（法新社）
日本民眾10日在東京看著參議員候選人海報。（法新社）

日本10日順利完成第26屆參議院選舉，由首相岸田文雄領導的自由民主黨及聯合執政的公明黨，合計取得逾半席次。我外交部今天表示，我國政府對日本順利完成參議院議員改選表示高度肯定，並已指示駐日本代表處以外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會會長蘇嘉全名義，向「日華議員懇談會」當選成員及其他重要友我國會議員致意。

外交部指出，此次日本參議院選舉期間，不幸發生前首相安倍晉三遇刺事件，我國政府與人民痛失一位真誠國際友人，全球民主社會咸感哀痛。日本在此嚴峻情況下無畏艱難如期完成選舉，充分展現民主社會的韌性與堅毅，已贏得舉世的推崇與肯定。

外交部表示，台日共享民主、自由、人權、法治等普世價值，國民情感深厚友好，我國政府未來將在既有的良好基礎上，與日本政府持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

日本 外交部 吳釗燮 安倍晉三

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