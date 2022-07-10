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安倍效應？馬英九參加江啟臣母葬禮 被維安人員圍繞
國民黨立法委員江啟臣母喪，今天下午在台中市立殯儀館舉行喪禮。前總統馬英九、前副總統吳敦義、黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、媒體人趙少康、高雄前市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中等多位黨內人士前往致祭。
因為日本前首相安倍被槍殺事件，國安人員和警方今大陣仗加強了殯儀館內外的維安，甚至出動拖吊車強力掃蕩違規停車，讓一場告別示展現不同的氣氛。
因為今天是黃曆宜安葬祭拜，台中市立殯儀館異常繁忙。馬英九著黑西裝在層層維安人員保護下到達會場，祭拜後由前總統府資政、紅派大老廖了乙陪同離去。面對媒體詢問，他僅揮揮手，並未停下腳步。而吳敦義雖曾是副總統，但據警方表示，僅收到指示保護馬英九，吳未在維安之列。吳敦義因此全程未見維安人員環繞。
盧秀燕率副市長黃國榮等官員到場祭拜，行禮後除了向江的家屬擁抱致意，還一度蹲下來手握家屬雙手慰問，顯現和江家的好情。而趙少康、韓國瑜也在祭拜後隨即離去。
江啟臣日前以立法院外交及國防委員會召委身分率團赴美訪問，代表立法院進行國會外交。未料，正在訪美期間，母親鄭月桂突然傳來於6月30日晚間去世的噩耗，享壽85歲。江啟臣因此緊急調整行程，提早返台奔喪。
江啟臣神情哀悽，一一答謝各界的致意。
轄區市警第二分局表示，為因應日本前首相安倍遭槍擊身亡一案，今天執行江啟臣母親告別式的安全維護勤務，加派50名警力因應，另外也在勤教時提醒同仁，務必注意類似槍械形狀的物品出現在現場，以及第一時間需保衛警衛對象的安全。會場的監視器死角部分，也安排固定式攝影機，還有同仁持隨身攝影機蒐證，以利第一時間掌握狀況。
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