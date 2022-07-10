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與陳其邁互別苗頭？ 柯志恩今跑兩廟

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）下午在國民黨高雄市黨部主委許福明、副主委曹桓榮和市議員陳美雅、蔡金晏等人陪動下參拜內惟鎮安宮。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）下午在國民黨高雄市黨部主委許福明、副主委曹桓榮和市議員陳美雅、蔡金晏等人陪動下參拜內惟鎮安宮。記者林巧璉／攝影

高雄市長陳其邁昨天到三民區玉皇宮天公廟參香，受到深藍背景的主委許文良熱情相迎、相挺，頗有拔樁成功意味。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也到內惟參拜兩廟，柯志恩說，會盡快拜訪玉皇宮，取得支持。

柯志恩說，不會把陳其邁拜訪玉皇宮當成拔樁，「事實上疫情時代，大家都會走訪宮廟祈求平安、健康。」會當成良性競爭，相信不管是現任市長或市長候選人本來就會走訪宮廟，聽取各種意見。

柯志恩也說，每個人都會有自己的選擇，許文良可能還沒看過柯志恩，自己也會找時間拜訪玉皇宮，用最大的誠心，和許文良討論，希望也能取得認同、支持，「畢竟過去許董事長和國民黨的關係相當好，也參與國民黨很多公益活動。」柯志恩一度說成「許總幹事」，隨後改口為「許董事長」。

柯志恩今早至路竹參加立法院前院長王金平號召的早餐會，下午在國民黨高雄市黨部主委許福明、副主委曹桓榮和市議員陳美雅、蔡金晏等人陪動下，接連參拜內惟鎮安宮、青雲宮兩廟。被問及今天馬上加入宮廟行程，是否是要與陳其邁互別苗頭，柯志恩說，走訪宮廟本來就是重要行程，尤其是疫情期間，希望能祈求眾人的平安、健康。

外界盛傳高雄市前副市長葉匡時將任柯志恩競選團隊主委，柯志恩表示，今天與立法院前院長王金平早餐會時大概已確定競選團隊、策略，組織已完整，但自己仍須一一親自請託，徵得當事人同意。等到當事人都同意後就會盡快公布。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今下午至內惟鎮安宮參拜，尋求支持。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）今下午至內惟鎮安宮參拜，尋求支持。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排右四）今下午至內惟鎮安宮參拜，尋求支持。記者林巧璉／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（前排右四）今下午至內惟鎮安宮參拜，尋求支持。記者林巧璉／攝影

高雄市長 國民黨 陳其邁

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