何博文批「坐這山望那山」 侯友宜：12年來努力守新北
民進黨新北市黨部主委何博文批新北市長侯友宜「坐這山望那山。」 侯友宜今回應，他從副市長至市長在新北服務12年，無役不與，努力守著新北，大家都知道他做事情的態度。
侯友宜說，他從2010年來到這個新北至今整整12年，從副市長再到市長，無役不與，從托老、托幼、弱勢族群的關懷、交通軌道建設，他都全力做事，讓新北發展更好。
侯友宜表示，他守著新北12年，努力做事，他們應該都知道自己做事的態度。
新北市副發言人張劭斌接著說，他們想問何博文，是誰(林佳龍)昨日坐在陽明山望向另外一山，原應該要為新北市民喉舌的何博文不緊沒有捍衛新北市民的光榮感，反而接受林佳龍把新北當成第二志願。質疑究竟是誰做這山望那山，把新北當成墊腳石？市民心中自有一把尺。
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