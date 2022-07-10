快訊

夏克立友人不忍了！ 爆氣公開黃嘉千「超過份罪狀」

影／紅牌重機男總統府前翹孤輪 被警方找到辯稱耍帥下場慘

朱立倫新路線拚勝選或毀黨？學者：國民黨恐萎縮成小藍

已和鄭宏輝見面了嗎？竹市長參選人沈慧虹：相談甚歡

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
大學分科測驗將於11日、12日登場，民進黨新竹市長參選人沈慧虹準備包子前往新竹關帝廟，祝考生「包中」。圖／沈慧虹提供
大學分科測驗將於11日、12日登場，民進黨新竹市長參選人沈慧虹準備包子前往新竹關帝廟，祝考生「包中」。圖／沈慧虹提供

大學分科測驗將於11日、12日登場，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今準備包子前往新竹關帝廟，祝考生「包中」，被問到是否已與先前也喊出參選竹市長的鄭宏輝見面時說，昨日確實有見面，兩人相談甚歡，新新竹隊現在的最大共同心願，就是為新竹繼續奮鬥。

沈慧虹說，民進黨傳統就是「團結」，感謝鄭宏輝的成全及民進黨立院黨團總召柯建銘的提攜，新新竹隊8+1會在前輩的支持下向勝利邁進，目標一致團結勝選，8席紅不讓，繼續為新竹市民的幸福服務、打拚。

沈慧虹今天準備包子前往新竹關帝廟，由關帝廟主委江雲水全程陪同參香，也祝福沈「高票當選」。

她說，明天就是首屆大學分科測驗的日子，她前來向關聖帝君、文昌帝君祈福，並準備包子祝福考生「包中」，並提醒考生與家長，注意天氣炎熱、保持體力，考試前不要熬夜，要冷靜、有智慧的面對考驗，也提醒考生必備考試「三寶」，口罩、准考證、文具，缺一不可。

2022大選 新竹市長 沈慧虹 鄭宏輝

延伸閱讀

不辭立委挨批薪水小偷 賴香伶：蔡其昌要不要也辭？

沈慧虹競選團隊出爐 柯建銘出任主委、鄭宏輝兌現承諾

竹市藍綠搶票！林耕仁首成立後援會 沈慧虹掃市場又拜廟

批國民黨打論文救張善政選情 沈慧虹挺林智堅絕無抄襲

相關新聞

李俊俋選嘉市長進度曝 擬本周辭官、總部設黨部

民進黨通過徵召總統府副秘書長李俊俋參選嘉義市長，前市長涂醒哲也貼文力挺，不過周末尚未見他出席地方的公開行程，他證實，本周...

今將拍板建議徵召陳時中、林佳龍選雙北 蘇貞昌：2人當市長必一番作為

民進黨選對會，今可望拍板建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長。行政院長蘇貞昌今上午受訪時表示...

王金平、柯志恩開完2小時早餐會 競選團隊大致底定

國民黨高雄市長參選人柯志恩今早受邀到立法院前院長王金平路竹老家吃早餐，王金平邀集10多名地方人士為柯志恩選戰擬定策略。早...

影／攝影機撞到柯志恩後腦勺 王金平一句話化解

國民黨高雄市長參選人柯志恩今受邀到立法院前院長王金平路竹老家吃早餐，柯志恩進到王金平家前，攝影機不慎撞到柯志恩後腦勺，柯...

侯友宜：新北非二等公民

民進黨選對會今開會，雙北市長可望分別徵召衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍。不過，新北市長侯友宜昨首度重話回應，任何政黨...

已和鄭宏輝見面了嗎？竹市長參選人沈慧虹：相談甚歡

大學分科測驗將於11日、12日登場，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今準備包子前往新竹關帝廟，祝考生「包中」，被問到是否已與先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。