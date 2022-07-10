已和鄭宏輝見面了嗎？竹市長參選人沈慧虹：相談甚歡

大學分科測驗將於11日、12日登場，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今準備包子前往新竹關帝廟，祝考生「包中」，被問到是否已與先前也喊出參選竹市長的鄭宏輝見面時說，昨日確實有見面，兩人相談甚歡，新新竹隊現在的最大共同心願，就是為新竹繼續奮鬥。

沈慧虹說，民進黨傳統就是「團結」，感謝鄭宏輝的成全及民進黨立院黨團總召柯建銘的提攜，新新竹隊8+1會在前輩的支持下向勝利邁進，目標一致團結勝選，8席紅不讓，繼續為新竹市民的幸福服務、打拚。

沈慧虹今天準備包子前往新竹關帝廟，由關帝廟主委江雲水全程陪同參香，也祝福沈「高票當選」。

她說，明天就是首屆大學分科測驗的日子，她前來向關聖帝君、文昌帝君祈福，並準備包子祝福考生「包中」，並提醒考生與家長，注意天氣炎熱、保持體力，考試前不要熬夜，要冷靜、有智慧的面對考驗，也提醒考生必備考試「三寶」，口罩、准考證、文具，缺一不可。