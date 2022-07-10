不可把新北市民當成二等公民 侯友宜：這些年改變很多

新北市長侯友宜昨日針對林佳龍欲參選新北市長時烙下重話「任何的政黨不可以把新北市民當成二等公民。」侯今日受訪時收斂說法，他指出，新北市這幾年的蛻變許多，包括夏綠地、塭仔圳重劃案等，市民都很清楚。

侯友宜表示，他相信市民都很清楚新北市這些年的蛻變，包括五股垃圾山變夏綠地，400公頃的塭仔圳也正在重劃，三環六線一條一條在實現，並建立了「新北三軸心」，包括板南特區、新莊大副都心、三重第二行政中心。

侯友宜說，新北市有自己的光榮感、歸屬感，他們在改變的是大台北的中心，新北市會承擔起一個國際大都市的責任，並帶動北台灣發展，新北現在是一個在國際中躍起的中心大都市。

侯友宜表示，他在這裡將近12年，並在這期間做了許多，從第1間公共托育、托老再到國民運動中心，另外市府還規畫了還有2030願景，他相信拚政績才是自己應盡的本分。