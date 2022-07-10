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為安倍降半旗外 也應關心確診死亡國人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
蔡總統替安倍降半旗無可厚非，但更應該照顧我國老百姓的感受。（蔡英文臉書）
蔡總統替安倍降半旗無可厚非，但更應該照顧我國老百姓的感受。（蔡英文臉書）

拚外交也要修內政！日本前首相安倍晉三近日遭槍擊身亡，蔡總統隨即宣布全國降半旗哀悼一天。安倍去世固然是國際大事，但國人更質疑蔡總統為何不在意眼前7538例因新冠確診而死亡的國人？此外，還有許多因政府鼓勵施打疫苗而受害，卻遲遲沒有獲得救濟的民眾，看到蔡總統如此關注安倍之死，內心定不是滋味。

國難才降半旗

日本前首相安倍晉三8日在街頭演講時，遭歹徒從背後開槍而中彈倒地，經搶救後不幸身亡，享壽67歲。安倍的逝世也讓國際震驚，各國領袖紛紛表達哀悼之意，之後美國更宣布全國公家機關降半旗3天，印度也決定要為安倍降半旗1天，蔡總統隨後也宣布要在11日降半旗1天哀悼安倍。

一般而言，降半旗多為哀悼本國重大傷故、重要人物逝世而有此舉，以示舉國哀悼。包括過去前總統李登輝逝世，全國降半旗3天，還有參謀總長沈一鳴等8位軍職人員因空難殉職，與悼念大魯閣號出軌事故、復興航空空難等不幸意外而降半旗。如今，為了前外國首相驟降半旗，難免引發爭議。

置確診死亡者何地？

尤其我國上次為外國元首降半旗是1975年為沙烏地國王費薩爾，而當時沙烏地還是我國邦交國，降半旗無可爭議。台日關係雖深厚，但並無邦交，禮節是否過重引人存疑。律師葉慶元也在臉書發文質疑，安倍晉三不是現任友邦元首，也沒有對世界和平或人類進步有偉大貢獻，「為什麼可以下半旗？」

此外，美國在全國新冠肺炎死亡人數破50萬、100萬時，政府都有宣佈降半旗以表示哀悼；反觀台灣因疫情大流行，截至9日已造成7538人確診死亡，死亡率一度曾於13天內翻倍，上升速率為世界第2快，但蔡總統至今並未對這些確診死亡的家屬，表達慰問與哀悼之意，也不斷引發國人不滿。

美國、印度相繼為安倍降半旗，台灣為了台日友好加入跟風也許無可厚非，但蔡總統似應想想，國際有更多國家並未因安倍逝世降半旗。當我國為了無邦交關係的前首相降半旗之時，應考慮全體國人的感受。

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安倍晉三

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