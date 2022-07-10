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亞盟主席曾永權將主持民主自由與法治圓桌論壇

聯合報／ 記者高凌雲
亞盟理事會主席曾永權7月14日主持2022年亞太視訊圓桌會議，這次討論主題是「民主自由與法治」。照片來源/亞盟
亞盟理事會主席曾永權7月14日主持2022年亞太視訊圓桌會議，這次討論主題是「民主自由與法治」。照片來源/亞盟

亞洲太平洋自由民主聯盟將在7月14日舉行2022年亞太視訊圓桌會議，這次討論主題是「民主自由與法治」，會議時間是當天台北時間下午1時到3時30分，世界自由民主聯盟中華民國總會饒穎奇，亞盟理事會主席曾永權將分別發表談話，這項視訊會議也將邀請國民黨立委陳以信發表專題演講。

因為新冠疫情影響，亞盟改採視訊會議方式與亞太地區各國舉行圓桌會議，其他參加會議的有亞盟韓國分會會長宋永武，柬埔寨聯絡人湯朋，斐濟分會會長納京， 關島分會會長徐凱援，印度分會會長娜米亞，日本分會執委埴淵久志

，緬甸分會副會長沙邦，世盟尼泊爾分會副會長庫森，世盟尼泊爾分會秘書長謝臣，紐西蘭分會副會長吳以龍， 馬來西亞分會副會長阿布都拉， 亞盟秘書處副秘書長胡克濟。

馬來西亞 尼泊爾 紐西蘭

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