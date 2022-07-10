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王毅會布林肯提台灣 外交部：一貫伎倆誇大扭曲

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
美國國務卿布林肯與中國大陸外交部長王毅9日在峇里島G20外長會後會晤。路透
美國國務卿布林肯與中國大陸外交部長王毅9日在峇里島G20外長會後會晤。路透

美國國務卿布林肯9日在G20外長會議期間與中國外長王毅會談，會後舉行記者會表示，曾向王毅傳達美國高度關切北京對台灣日益挑釁的言行，以及維持台海和平穩定的重要性。我外交部今表示，對於美國政府再次關注台灣受到中國脅迫的情形及重申支持台海的和平穩定，表達誠摯感謝。

王毅要求美方，「停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上『切香腸』，不得打『台灣牌』阻撓中國的和平統一進程」。

外交部表示，他們注意到，在中國外交部的新聞聲明中，以其一貫伎倆刻意誇大、扭曲台海議題的討論。外交部重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是事實也是兩岸現狀，只有台灣人民依民主程序才有權決定台灣的未來。

外交部表示，中國政府近日來升高對台灣的軍事威脅，以大批機艦侵擾我國防空識別區，謬稱台灣海峽並非國際水域等挑釁行徑，甚至在會談前一日（7月8日）派遣解放軍軍機飛越海峽中線，加大對台灣軍事恫嚇，企圖以破壞台海和平穩定的行為，轉移世人焦點，讓人忽視其內外交迫的事實。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。我國政府會持續加強國防實力，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

外交部 台海 美國

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