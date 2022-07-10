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斯里蘭卡動盪 外交部：沙盤推演各種因應方案

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
斯里蘭卡政經情勢持續惡化，大眾情緒不滿高漲，各地示威抗爭頻傳。歐新社
斯里蘭卡政經情勢持續惡化，大眾情緒不滿高漲，各地示威抗爭頻傳。歐新社

斯里蘭卡因政府破產、政經持續動盪，導致當地示威頻傳以及民生物資嚴重缺乏，立委呼籲外交部預作準備，研議包機撤僑及旅斯國人外籍配偶來台專案簽證申請。外交部今天表示，已指示駐清奈辦事處預作沙盤推演，規畫各種情況的因應方案。

外交部今指出，斯里蘭卡今年1月以來政經情勢持續惡化，大眾情緒不滿高漲，各地示威抗爭頻傳。日前他們已指示駐清奈辦事處隨時掌握當地情勢發展，與旅居斯國僑團及相關團體保持密切聯繫，並預作沙盤推演，妥為規畫各種情況的因應方案，以提供僑胞相關協助。

斯里蘭卡示威民眾於7月9日中午闖入斯國總統官邸，斯國政局再次陷入混亂。外交部表示，根據駐清奈辦事處最新資訊，我國旅居斯里蘭卡的僑民現約有50餘人，目前均安全無虞，其中十餘人計畫在7月底前陸續返台。

駐處已於7月8日與斯國台商會等進行視訊會議，提醒注意人身安全，備妥行李、旅行文件、糧食及飲水等物資，以隨時因應突發情勢。駐處將持續提供各類必要協助，呼籲國人基於自身安全，在斯里蘭卡目前仍有商務航班的情況下宜盡速離境。

外交部「國外旅遊警示分級表」目前將斯里蘭卡列為「紅色」燈號警示，再次呼籲國人暫勿前往斯里蘭卡，在斯里蘭卡國人如需急難救助，請撥打我國駐清奈辦事處緊急聯絡電話：+91-96000-99511；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

斯里蘭卡 外交部

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