網假訊息訛傳台籍援烏志願兵遭俘送中 外交部移警偵辦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
網傳烏克蘭參加國際志願軍的10名我國人遭俄軍俘虜的臉書訊息業遭標定為不實訊息，遭外交部移送警方偵辦。圖/取自外交部提供網頁
網傳烏克蘭參加國際志願軍的10名我國人遭俄軍俘虜的臉書訊息業遭標定為不實訊息，遭外交部移送警方偵辦。圖/取自外交部提供網頁

外交部昨（9）日表示，網傳稱在烏克蘭參加國際志願軍的10名我國人遭俄軍俘虜一事為假訊息，外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。

俄烏戰爭延燒4個多月，華郵近日專訪多名烏克蘭前線台籍志願兵。報導說，志願兵在前線講述台灣處境，讓來自波蘭、美國、澳洲等國士兵自告奮勇直喊，若中國大陸攻台就「台灣見」。

消息曝光後，網路日前立即有特定網友貼文指稱，在烏克蘭我國籍志願軍10人遭俘虜並移送中國大陸，外交部昨天經媒體查證後立即鎖定該網頁，除指内容不實並加以標定外，同時將訊息移送警方偵辦。

外交部表示，有關網路傳聞指出，在烏克蘭參加國際志願軍的10名我國人遭俄軍俘虜一事，目前外交部及相關駐外館處並未查獲國人在烏克蘭遭俄軍俘虜的通報，外交部及相關駐外館處均將持續密切關注旅外國人的安全。

外交部同時標註該臉書訊息網頁指出，觀察相關臉書貼文與圖片，恐均有待確認其來源的真實性，外交部將轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。對於在網路上登載或傳播未經證實或捏造的訊息及圖片等，也提醒民眾這類相關作法可能觸法，請勿隨意嘗試。

但外交部表示，鑒於俄烏戰爭仍激烈持續中，為保護國人生命財產安全，外交部再次呼籲國人避免前往烏克蘭，同時強烈呼籲仍滯留在烏克蘭境內的國人儘速離境，前往安全地區。如國人在烏國境內面臨緊急狀況需要協助時，請速與我相關館處聯絡，電話如下:

駐俄羅斯代表處緊急電話+7-969-008-6111。

駐波蘭代表處緊急電話+48-668-027-574 。

外交部 烏克蘭 俄烏戰爭

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