媒體人質疑林智堅臉書仍用公家資源經營？竹市府駁斥

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
前新竹市長林智堅臉書封面照片以已經換上桃園空拍照。記者張裕珍／翻攝
前新竹市長林智堅臉書封面照片以已經換上桃園空拍照。記者張裕珍／翻攝

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅臉書追蹤28萬人，今天被媒體人質疑仍持續由市府資源打選戰，且臉書小編多達29人；市府今晚嚴正回應，網傳林智堅前市長臉書專頁「小編多達29位」並非事實，且市府權限已於昨天（8日）移交，市府並未參與後續經營，呼籲外界勿無的放矢，擾亂視聽。

林智堅今天開始在桃園展開拜廟行程，個人臉書一早也將封面照片改為桃園的空拍照片、修改自我介紹：「作為桃園女婿，期盼能夠為我太太的家鄉服務。延續桃園五星級市政，壯大台灣！年輕桃園，堅定向前！」

媒體人黃揚明在臉書發文指出，根據林智堅粉專資訊，粉專擁有非常龐大，比總統規格多一倍的29位管理人員，其中28位在台灣、1位在馬來西亞。且該粉專還和2個組織合作，其中有得標市府2項社群維運、媒體宣傳共675.2萬元標案的廠商。

他質疑林智堅仍在使用新竹市長的小編團隊宣傳競選活動？形同是使用人民納稅的公帑為自己輔選，公私不分的份際，嚴重程度不輸學術倫理爭議。

市府行政處今晚說明，網傳相關內容屬外部觀看資料，與後台目前實際運作事實完全不符；林智堅前市長的臉書專頁從2012年擔任議員時期經營，歷代編輯人員、親友及廣告主等角色人數累積，其相關權限並非管理臉書的權限，只有投放廣告或觀看後台資料相關。

行政處說明，有關「111年網路社群維運及網路聲量分析案」及「111年多螢媒體宣傳案」內容為行銷、宣傳市政建設及社群維護與輿情蒐集等，廠商評選、招標過程皆依政府採購法辦理，更嚴守公私分際，市長林智堅7月8日卸任後，廠商即未參與其相關社群經營，呼籲有關人士不應繼續散布不實訊息。

行政處表示，「111年網路社群維運及網路聲量分析案」由廠商處理市府臉書「新竹市 新鮮事」維運、市政輿情蒐集分析等事宜；「111年多螢媒體宣傳案」包含：網路廣告投放、時任林智堅市長臉書、市府「新竹市 新鮮事」臉書等社群宣傳市政建設或活動。

林智堅 桃園市長 新竹市長

延伸閱讀

獨／學位量販店？林智堅老師 賀力行1人指導473本論文

王鴻薇斥林智堅硬拗 其實「論文8月才完稿」學校這麼說

林智堅稱被抹黑 賴香伶：拿出原創論文證據攤在陽光下

林智堅論文正本8月才完稿 王鴻薇諷：對自己論文很不熟

相關新聞

影／柯文哲批台南車禍死傷多 黃偉哲：歡迎選台南市長

台北市長柯文哲今到台南為民眾黨市議員參選人江品璁站台，柯提到他任內台北車禍死傷人數「降到50年來最低」，更批評台南市交通...

水利會強勢改制 民進黨元老嘆：吃相比國民黨難看

在蔡政府強力主導下，農田水利會在2020年10月改制為農田水利署，迄今超過一年半，農民的生活有因此變得更好了嗎？改制的背後暗藏什麼玄機?

媒體人質疑林智堅臉書仍用公家資源經營？竹市府駁斥

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅臉書追蹤28萬人，今天被媒體人質疑仍持續由市府資源打選戰，且臉書小編多達29人；市...

KMT沒共識／智庫民調質疑「九二共識」 兩岸論述歧異在黨內悶燒

國民黨主席朱立倫6月訪美公開宣稱國民黨一直是個「親美反共」的政黨，給國民黨扣親中帽子是錯誤的，並提及「九二共識是沒有共識的共識」。朱返台後，國民黨臉書專頁又對大陸國台辦的主權論述以「勿再掩耳盜鈴」激烈措辭，不假辭色地予以強烈批判，國民黨智庫還公布質疑「九二共識」的民調，自己的智庫質疑自己政黨的政綱，相當罕見，兩岸論述的意見歧異，持續在國民黨內「悶燒」。

追思安倍 蔡易餘提議10月在故宮南院辦紀念展

挺台的日本前首相安倍晉三遭槍擊過世，下周一全國各機關學校下半旗追思，嘉義縣立委蔡易餘提議10月在故宮南院，舉辦安倍晉三紀...

蔡英文下半旗悼安倍 引發正、反兩極評論

總統府今表示，蔡英文總統決定各級政府機關構、公立學校於7月11日下半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三對台灣貢獻。不過對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。