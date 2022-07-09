媒體人質疑林智堅臉書仍用公家資源經營？竹市府駁斥

民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅臉書追蹤28萬人，今天被媒體人質疑仍持續由市府資源打選戰，且臉書小編多達29人；市府今晚嚴正回應，網傳林智堅前市長臉書專頁「小編多達29位」並非事實，且市府權限已於昨天（8日）移交，市府並未參與後續經營，呼籲外界勿無的放矢，擾亂視聽。

林智堅今天開始在桃園展開拜廟行程，個人臉書一早也將封面照片改為桃園的空拍照片、修改自我介紹：「作為桃園女婿，期盼能夠為我太太的家鄉服務。延續桃園五星級市政，壯大台灣！年輕桃園，堅定向前！」

媒體人黃揚明在臉書發文指出，根據林智堅粉專資訊，粉專擁有非常龐大，比總統規格多一倍的29位管理人員，其中28位在台灣、1位在馬來西亞。且該粉專還和2個組織合作，其中有得標市府2項社群維運、媒體宣傳共675.2萬元標案的廠商。

他質疑林智堅仍在使用新竹市長的小編團隊宣傳競選活動？形同是使用人民納稅的公帑為自己輔選，公私不分的份際，嚴重程度不輸學術倫理爭議。

市府行政處今晚說明，網傳相關內容屬外部觀看資料，與後台目前實際運作事實完全不符；林智堅前市長的臉書專頁從2012年擔任議員時期經營，歷代編輯人員、親友及廣告主等角色人數累積，其相關權限並非管理臉書的權限，只有投放廣告或觀看後台資料相關。

行政處說明，有關「111年網路社群維運及網路聲量分析案」及「111年多螢媒體宣傳案」內容為行銷、宣傳市政建設及社群維護與輿情蒐集等，廠商評選、招標過程皆依政府採購法辦理，更嚴守公私分際，市長林智堅7月8日卸任後，廠商即未參與其相關社群經營，呼籲有關人士不應繼續散布不實訊息。

行政處表示，「111年網路社群維運及網路聲量分析案」由廠商處理市府臉書「新竹市 新鮮事」維運、市政輿情蒐集分析等事宜；「111年多螢媒體宣傳案」包含：網路廣告投放、時任林智堅市長臉書、市府「新竹市 新鮮事」臉書等社群宣傳市政建設或活動。