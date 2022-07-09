影／柯文哲批台南車禍死傷多 黃偉哲：歡迎選台南市長

台北市長柯文哲今到台南為民眾黨市議員參選人江品璁站台，柯提到他任內台北車禍死傷人數「降到50年來最低」，更批評台南市交通車禍事故太多、死傷太多「是台北市的4倍」；柯文哲認為這個嚴重問題要解決、「方法其實很簡單，只要用我的方法」。

台南市長黃偉哲表示，如果柯P真的這麼關心台南，「歡迎他來選台南市長」；台南警方也拿出數據反擊「最重視數據的柯文哲」，認為今年前4個月台南降低酒駕致死傷超過2成5，反觀台北市增加超過1成；高齡用路人事故防制成效也遠不及台南。

柯文哲說，最討厭所謂的亮點政治，施政都需要亮點的話，那代表這整個社會環境太黑暗了。他兩度強調；「其實施政也沒那麼困難，就是每天認真做事就可以」；話鋒一轉就提到台南的交通「車禍死傷太多」。

柯文哲說，他是注重統計數字的人，看全台統計台南市車禍「每10萬人死亡數字去年是台北市的4倍」，要解決酒駕、超速車禍死傷也不需要什麼偉大的方法、也沒什麼秘訣，「就是認真而已」，台北市2017年就把車禍死亡人數「降到50年來最低」。

柯文哲說，他的方法很簡單：用Google Maps衛星定位找出車禍集中點還有時段、個別分析原因找改善方法；然後他又發現外送平台UbeEat 、Foodpanda佔機車車禍數五%，便要求兩家業者提出改善計畫。

柯文哲特別提到台北市每年編兩千萬補助考機車牌照年輕人1300元上特別騎車訓練班，追蹤一年發現上過班的人、車禍發生率只有沒上過的一半，「以出事一個人至少賠200萬計算、一年只要少撞10個人就回本了」；這就是民眾黨的理念，政治要落實在人民生活的每一天、誠懇做事實際解決民眾的問題。

黃偉哲說，他不曉得為什麼柯P來台南評論交通；台南市車禍件數與死傷正在明顯下降，各種交通狀況也持續改善。如果柯P這麼關心台南市、歡迎他來選台南市長。

台南市警局則表示，台北市到處有捷運公車等大眾運輸，從台北看天下、拿數字來比較並不公平；分析車禍熱點時段還有原因的方法「警方會都這樣做、並不是柯P獨創」。

台南警方說，今年1至4月交通事故酒駕致死台南市較前3年同期平均減少16.7%，僅次高雄六都中排名第2；同期交通事故酒駕致死傷台南較前3年同期平均減少26.8%，降幅為六都第二多，而「台北市雖交通便利卻反增加10.4%，顯見本市酒駕事故防制成效，遠高於台北市」。

而今年前四個台南月高齡者交通事故致死數較前三年同期平均減少18.6%，降幅為六都第一，而台北市反增加15.8%，高齡用路人事故防制成效不及台南。