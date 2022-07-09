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追思安倍 蔡易餘提議10月在故宮南院辦紀念展
挺台的日本前首相安倍晉三遭槍擊過世，下周一全國各機關學校下半旗追思，嘉義縣立委蔡易餘提議10月在故宮南院，舉辦安倍晉三紀念展！
蔡易餘臉書說，「日本前首相安倍晉三昨天遭槍擊不治過世，他長期與台灣關係友好，我建議故宮可在南院公共空間辦安倍晉三紀念展，收集安倍晉三的照片或與台灣各界互動的照片，讓民眾更瞭解他的生平以及與台灣的關係！安倍晉三長期與台灣互動良好，被槍擊不治，很多人都很難過。
故宮南院收藏亞洲藝術文物，曾舉辦「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」、「KIMONO：18-20世紀日本服飾特展」、「揚帆萬里—日本伊萬里瓷器特展」及「神戶市立博物館精品展」等展覽，與日本有密切交流。
安倍曾在2010年到訪台灣，故宮可收集與台灣各界互動的歷史資料或照片，或與日本台灣交流協會交流，請協會提供相關資料或照片，在10月期間舉辦展覽，讓民眾更深入瞭解安倍晉三與台灣的關係。
今年國慶煙火在嘉義縣故宮南院附近的地點施放，到時參與民眾會很多，我認為南院若能舉辦安倍晉三的紀念展，非常適合。」
故宮南院處長彭子程說，會向院長吳密察報告蔡易餘提議。
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