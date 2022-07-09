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蔡英文下半旗悼安倍 引發正、反兩極評論

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
總統府今表示，蔡英文總統決定各級政府機關構、公立學校於7月11日下半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三對台灣貢獻。本報系資料照
總統府今表示，蔡英文總統決定各級政府機關構、公立學校於7月11日下半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三對台灣貢獻。本報系資料照

總統府今表示，蔡英文總統決定各級政府機關構、公立學校於7月11日下半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三對台灣貢獻。不過對於台灣境內下半旗的目的是為悼念外國前元首，引發網友正反兩極評論，批評他國卸任元首過世與中華民國什麼事？民進黨人士則表示，安倍對台灣相當友好，認為下半旗無可厚非。

蔡英文總統決定透過下半旗方式，表達台灣對安倍前首相追悼及感謝，展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值理念和決心。指示各級政府機關（構）、公立學校於7月11日下半旗1日。

不過台灣下半旗，過往多發生於我國境內發生重大意外事件，對於國外前首相意外過世也下半旗，引發民眾正反兩極評論，網友批評「下半旗？你把中華民國做小了、下半旗有法規寫的清清楚楚、悲劇固然令人難過，下半旗就過分了吧」，但也有人認為此舉表達對安倍的尊重。

藍營議員葉元之出示國旗下半旗實施辦法第四條，下列人士逝世，經總統決定者，下半旗。1、對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者。2、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者。3、現任友邦元首。葉元之詢問蔡英文總統，安倍符合哪一項？

葉元之表示，安倍對台灣友好，意外身亡同感很不捨也譴責暴力，但下半旗有明文規定，要對國家或世界和平有偉大貢獻，或是現任友邦元首，但蔡英文對國外卸任元首下半旗，認為做太過會失去立場，要求蔡英文總統下半旗也要有所依據。

民進黨新北市議會黨團總召陳啟能則反駁表示，安倍事件是很嚴肅的問題，嚴格來說日本與台灣沒有邦交，但安倍率先讓台灣正名台灣代表處，對台灣釋出非常大善意。且安倍對台灣的友誼，全世界領導人無論卸任或現任都是最親近、和善。

陳啟能說，安倍無論在捐疫苗或掛牌台灣代表處總總跡象都是出極大善意，間接讓國際因為安倍的善意舉動與台灣接近，也看到台灣人到日本代表處獻花致意。表示美國都願意因為安倍而降半旗，台灣跟進下半旗有何不對，認為蔡英文的決定無可厚非。

蔡英文 日本 葉元之

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