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影／趙少康報案 告網路不當言論要揪真實身分

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
中廣董事長趙少康（圖），到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的留言者，涉嫌在網路發表激烈言論。記者林俊良／攝影
中廣董事長趙少康（圖），到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的留言者，涉嫌在網路發表激烈言論。記者林俊良／攝影

中廣董事長趙少康今天在台北市議員游淑慧陪同下，到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的留言者，涉嫌在網路發表激烈言論，認為張善政是高等外省人，林智堅是低等閩南人。趙少康認為此人心態可議，非常可惡，因此提告希望警方揪出這名藏身電腦營幕後的真實身分。

趙少康強調，臉書社團「趙少康【戰鬥藍】」根本不是他經營的臉書網站，他只有一個正式的官網，這些打著藍營或他名號的網路社團，根本不能代表他本人及團體。

同時他也指責部分節目與名嘴，明知「Abu Ammar」的背景可疑，根本不知道他是誰，也不知道是不是反串的角色，也無法代表部分群組，卻在節目中含糊其詞，不說「Abu Ammar」，直接以「戰鬥藍」來代稱，他也對此相當不滿。

趙少康（右）今天在台北市議員游淑慧陪同下，到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的留言者，涉嫌在網路發表激烈言論。記者林俊良／攝影
趙少康（右）今天在台北市議員游淑慧陪同下，到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的留言者，涉嫌在網路發表激烈言論。記者林俊良／攝影

趙少康 游淑慧 林智堅

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