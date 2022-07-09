影／趙少康報案 告網路不當言論要揪真實身分

中廣董事長趙少康今天在台北市議員游淑慧陪同下，到大安警分局提告帳號為「Abu Ammar」的留言者，涉嫌在網路發表激烈言論，認為張善政是高等外省人，林智堅是低等閩南人。趙少康認為此人心態可議，非常可惡，因此提告希望警方揪出這名藏身電腦營幕後的真實身分。

趙少康強調，臉書社團「趙少康【戰鬥藍】」根本不是他經營的臉書網站，他只有一個正式的官網，這些打著藍營或他名號的網路社團，根本不能代表他本人及團體。