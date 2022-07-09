謝龍介打清德牌 黃偉哲反說「一生督你一人」是叫罵

謝龍介接受本報專訪時，肯定賴清德是他接觸及監督過的民進黨政治人物操守最好的，賴在任內，工程發包上少有問題發生，反批黃偉哲身邊的人伸手入市府，要黃偉哲加油，對於謝龍介對賴清德的肯定，黃反指謝和賴「一生監督你一人」其實是嚴重到「指著鼻子叫罵」，現在反為賴說話，原來「選舉可以讓一個人改變！」

黃偉哲說願意接受檢驗，選舉時「常以檢驗之名卻行丟泥巴之實」，像4年前的大創案及最近浮上檯面所謂他周邊的人和局處首長，說是檢驗也是丟泥巴，4年前也有人出來錄影說黃偉哲怎樣怎麼，法院還他清白但選舉也結束了，「結果我成了最低票當選的市長」，沒有人為當初說的話付出代價或是負責任，也沒有得到公平。

他強調「有人可以說賴支持過你，你現在是什麼派，容或有各自解讀空間，但講到一個人的道德和操守就不能隨隨便丟泥巴不用負責任。」

至於市府團隊也願意接受檢驗，黃偉哲說目前了解是還好，「描述者有之但證據很少」，選舉就會被丟泥巴，但市民會擦亮眼睛，從4年前到現在可以看到「姿勢可能不好但很骨力」。