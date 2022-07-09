黃偉哲首度公開澄清不是「英派 」派系關係一次說清楚

年底九合一選舉，民進黨台南市長黃偉哲連任對上國民黨「人氣王」謝龍介，謝龍介指黃偉哲為連任提名加入英派，外界也質疑和賴清德及新潮流系的關係，黃偉哲否認是英派，也沒有能力跨派系，只是做自己，感謝2018年市長選舉賴清德和賴系的支持，他沒有做過任何違背這些支持的行為。

外界對他是什麼派系常大作文章，黃偉哲說他只曾經短暫的加入正義連線，拉他進去的是前總統陳水扁，但後來民進黨解散派系後就離開了，他從來不是派系中人，對他所貼標籤敬謝不敏，他「只是做自己」，「是市民派、台南派」。

黃說「居然由國民黨的人界定我是什麼派系，實在很荒謬也有很大的政治性和針對性」，針對性就是為這次選舉，但相信選舉過後別的政黨對他的派系屬性又有不同的解讀，也不意外。

黃偉哲說，2018年被說是親新潮流因賴清德支持他，方式是由立委林俊憲和當時的勞動部次長郭國文擔任他的總幹事，感謝賴清德時任院長和賴系朋友的支持，但也沒有做出違背這些支持的行為和言詞 ；2024年在台南的元素下會支持賴副總統，這也是為黨舉才，現在還有點早，但賴是台南老市長出身，台南人親土親會適度表達態度。

黃偉哲表示民進黨內有派系但大方向是沒有派系的，派系分明是在黨內選舉時，如最近要選中常委、中執委、中評委，派系就很分明沒有人說了算，他是游離在派系外的就有很多人來爭取選票，但基本上是獨力的，

黃偉哲也否認「小英男孩」的說法，說自己是「偉哲男孩」，蔡英文的個性，資源配置也不是因為和她關係好或不好或是乖不乖，像屏東縣長潘孟安是五星縣長，也常和中央不同調，如高鐵延伸。

至少他跟立委陳亭妃還有議長郭信良之間的關係，黃偉哲說這次的選舉和黨內立委、議員關係都還好，議長現在是無黨籍，他也會努力去爭取他的支持，任何一票都要爭取，但不會有交換條件及對價關係，因為這是法律不容許的。