相愛相殺八年 王世堅送給柯文哲十大熱門禮物！

王世堅送柯文哲十大網友熱議禮物

台北市長柯文哲任期將屆八年，除下一步備受關注，和頭號「柯黑」議員王世堅的「相愛相殺」也是網友的熱議話題，其中王世堅多年來送了柯文哲不少「禮物」，每次都引起網友關注。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，王世堅「理柯先生」（修理柯文哲）的形象深植人心，每次送禮都能搶攻媒體版面，有時成功惹怒柯文哲，獲得的反應也能達到宣傳效果。鈕則勳表示，「多年質詢下來他們非常有默契，彼此互利共生、共蒙其利，相互拉抬聲量也有助於鞏固粉絲基本盤。」

對於網友熱烈討論王世堅送給柯文哲的禮物，王世堅本人感到十分的驚喜和意外。他表示，監督市政本來就是身為議員應盡的義務，網友能從多年來，歷次市長施政報告、市政總質詢中，注意到我們為聚焦市政議題，送給市長的禮物，代表我們的努力有被網友看見，「覺得非常榮幸也很高興。」



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近3年，王世堅在議會上送柯文哲的前十大熱門禮物。你心目中的禮物有上榜嗎？



No.10 龍袍

2018年4月1日，台北市長柯文哲出席活動致詞時豔陽高照，當下柯文哲自封「我是真命天子」；到了4月10日台北市議員王世堅質詢時，送上一套龍袍，大酸柯文哲「原來古書上記載的500年必有王者興，還真有人相信，相信的還是民選的柯文哲市長。」王世堅表示，特別幫柯市長準備一套龍袍，讓柯市長私下可以穿上它過過癮，「這算是一種心理治療」。

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No.9 大型木馬

台北市議員王世堅在2018年9月總質詢時送上一隻大型木馬，上頭不但印有柯文哲的照片，還有中共的五星旗。王世堅表示，4年前用這座木馬，比喻連勝文參選台北市長是當中共的道具，讓中共得以對台灣木馬屠城，也助攻了柯文哲，阻止連家當上市長，「但是這3年半來，柯市長你的言行舉止荒腔走板，把統派想說不敢說的全說了」，懷疑柯文哲有把柄遭到中國抓住，並追問柯是否真帶人去中國移植器官，但柯文哲否認。

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No.8 饅頭、錦旗

2020年9月，因台北市長柯文哲常上YouTube節目、更在上班時間到購物台賣茶，引起「柯黑議員」王世堅不滿，批評「從網紅、黨主席到購物專家，柯文哲什麼都當就是不當市長，心態就是數饅頭。」加上施政滿意度在六都是倒數第一，就連在全台各縣市也是敬陪末座，於是王世堅準備了「倒數第一名」的錦旗與一大盤的饅頭，諷刺柯文哲是倒數第一名的市長，已經在「數饅頭」準備等卸任。

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No.7 湯匙、畚箕

柯文哲當選台北市長後，2015年4月第一次到市議員備詢，當時王世堅質詢時送柯文哲湯匙和畚箕當禮物，提醒柯文哲不要「做嘸一湯匙，講甲一畚箕」，要柯多做少說，而且要說到做到，並希望柯謹言慎行，當下也逗的柯文哲哈哈大笑；「做嘸一湯匙、講甲一畚箕」是台語俗諺，字面上意思指的是「做的不到一湯匙，講的有一畚箕的量」，進一步解釋，湯匙和畚箕容量差很多，一個人做事情的量，如果像湯匙量那麼小卻吃很多，表示此人的能力根本就無法符合成本。近3年王世堅持續在臉書或是節目批評柯文哲不要「做嘸一湯匙，講甲一畚箕。」因此相關話題都有維持一定聲量。

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No.6 尿杯

台北市長柯文哲2019年10月13日，到台中幫子弟兵輔選，與永興宮副主任委員陳連生閒聊談及一日雙塔時，竟笑稱體力好是因為「吃安非他命」；隔了一天柯文哲不滿表示，私下談話卻被偷錄音，也澄清只是玩笑話；卻讓王世堅逮到機會，在議會拿出杯子，呼籲柯文哲「勇敢的出來接受驗尿」，質疑柯文哲「時而亢奮、還會拍桌，還會罵人，時而沮喪，一副頹廢的樣子，這就是典型安非他命症候群」，「如果是胡說八道，接受驗尿驗毒，才能還清白」並進一步表示，要把尿杯要送到市長室，希望柯文哲下班前能夠交出「噓噓」來驗尿。

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image source: 三立新聞網

No.5 花籃、腸胃藥

2020年3月，台北市長柯文哲疑似感染諾羅病毒取消行程，結果遭到網路散發假訊息「柯文哲是得新冠肺炎」，使他在臉書上回嗆「活著，就是最大的報復。」對此，被外界稱作「柯黑大魔王」的王世堅PO出，自己又送禮給柯文哲的照片 ，其中花籃祝「早日康復」，也同時送上腸胃藥，奉勸柯文哲「身體不適不要藉病刷存在感，也不要把自己烙賽塑造成史上最悲壯的烙賽。」，

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No.4 腳踏車

台北市長柯文哲在228紀念日當天，多次騎腳踏車一日北高；2021年4月，台北市議員王世堅則帶了一台腳踏車送給柯文哲，痛批柯文哲自2017年開始，平均每兩年發一次神經，而且是「假推廣腳踏車之名，行銷柯文哲之實」。

這回送上腳踏車上，還刻了柯文哲的名言，並進行改編，分別為「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。柯文哲事後表示，所有王世堅送的禮物之中，最喜歡這輛腳踏車。

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No.3 鏡子

台北市長柯文哲即將屆滿八年任期，2022年6月「柯黑大魔王」王世堅再循慣例準備好禮，送給柯文哲一面歐式風格的鏡子「魔鏡」，呼籲柯文哲回辦公室照照鏡子，看看自己的靈魂，並要對方「承認錯誤從中學習、透過鏡子看看自己的靈魂」，珍惜任期最後半年好好為北市做事；不過柯文哲卻反問，這是送的還是當道具要回去？要講清楚，當道具的話，他就不接受；王世堅則說：「過去送腳踏車，你也收了，書你也收去了，你就收著吧，好好照照。」

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No.2 魔戒

台北市議員王世堅痛批台北市長柯文哲任內，社子島開發跳票、大巨蛋「縱虎歸山」、雙子星遙遙無期；大酸柯文哲「原因無他，因為柯市長要追逐更大的權力，要進軍中央，導致無心市政」，2021年9月質詢時送柯文哲「魔戒」，諷刺柯文哲也如過去自己批評前總統馬英九的，變成「貪婪的咕嚕」，要柯文哲把魔戒掛在辦公室，時時刻刻提醒自己。王世堅說「柯文哲面對權力的魔戒，卻是非常著迷，身為首都台北市長，仍不滿足，非要成立民眾黨」。此外，王世堅也在臉書曝光魔戒本體特寫，作工精緻如同電影中的本尊，引起網友熱烈敲碗問：「哪裡買？」王世堅辦公室主任沈志霖分享，「那款戒指當時辦公室同仁剛好買到最後一個，現在都買不到了。」

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No.1 「我就爛」T恤

台北市長柯文哲2022年3月，市政滿意度民調六都再度吊車尾，柯文哲表示「市民要求度高，讓城市進步更快」，但這樣的話，台北市議員王世堅卻沒有被說服，反而市長施政報告上，針對柯文哲民調再次墊底，柯文哲反怪台北市民要求度太高。

對此，王世堅批評，柯文哲這種心態就是「我就爛」！面對任何指責，柯文哲都抱持笑罵由人，「你奈我何？我就爛，你要怎樣？」，還送給台北市長柯文哲「我就爛」T恤，希望柯文哲穿在身上能隨時自我反省，而且還一次送上兩件，讓柯文哲方便替換。而該件T恤也在網路掀起熱烈討論，不少網友紛紛問「哪裡買得到？」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年07月05日至2022年07月04日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王世堅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統