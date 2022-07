美參議員史考特訪台不只見蔡英文 朱立倫派「他」會面

美國國會聯邦參議員史考特(Rick Scott, R-FL)來台訪問3天。除了今(8)日稍早會見蔡英文總統外,據了解,在野黨方面,國民黨立委陳以信也於上午代表國民黨主席朱立倫會見史考特,雙方相談甚歡,並針對多個台美共同關切的議題深入交換意見。

據了解,陳以信向史考特表示,這一次史考特來不及到國民黨一敘,雖然很可惜,但身為在野黨的唯一代表,也代為轉達朱立倫的歡迎之意。陳並提及國民黨剛在華府重新成立駐美代表處,史考特也對此表達歡迎並希望與國民黨保持交流聯繫,除了請陳轉達對朱立倫的問候,更特別寫下手機號碼在名片背後請陳以信轉交,陳以信則致贈茶葉罐給史考特。

據轉述,陳以信當場指出,雙方談及台海現狀時都感到十分擔憂,並強調國民黨相當重視國防建軍備戰作為,但同時也不放棄對話,仍有經驗與能力維持兩岸關係,才能夠降低台海的衝突風險,持續維持台海和平穩定。

史考特是共和黨內的重量級後起之秀,具備兩任佛羅里達州州長的行政經驗,轉進參議院之後也長期關切國際局勢,更曾在美國國會數度提出包括「防止台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act)、「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」(Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act)等友台法案。