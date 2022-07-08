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美參議員史考特訪台不只見蔡英文 朱立倫派「他」會面

聯合報／ 記者程遠述／即時報導
美國國會聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）上午與國民黨立委陳以信會面。圖／讀者提供
美國國會聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）上午與國民黨立委陳以信會面。圖／讀者提供

美國國會聯邦參議員史考特（Rick Scott, R-FL）來台訪問3天。除了今（8）日稍早會見蔡英文總統外，據了解，在野黨方面，國民黨立委陳以信也於上午代表國民黨主席朱立倫會見史考特，雙方相談甚歡，並針對多個台美共同關切的議題深入交換意見。

據了解，陳以信向史考特表示，這一次史考特來不及到國民黨一敘，雖然很可惜，但身為在野黨的唯一代表，也代為轉達朱立倫的歡迎之意。陳並提及國民黨剛在華府重新成立駐美代表處，史考特也對此表達歡迎並希望與國民黨保持交流聯繫，除了請陳轉達對朱立倫的問候，更特別寫下手機號碼在名片背後請陳以信轉交，陳以信則致贈茶葉罐給史考特。

據轉述，陳以信當場指出，雙方談及台海現狀時都感到十分擔憂，並強調國民黨相當重視國防建軍備戰作為，但同時也不放棄對話，仍有經驗與能力維持兩岸關係，才能夠降低台海的衝突風險，持續維持台海和平穩定。

史考特是共和黨內的重量級後起之秀，具備兩任佛羅里達州州長的行政經驗，轉進參議院之後也長期關切國際局勢，更曾在美國國會數度提出包括「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）、「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act）等友台法案。

國民黨 陳以信 朱立倫 蔡英文

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