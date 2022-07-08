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六月訪日才見過安倍 蘇嘉全震驚：盼度過難關

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
蘇嘉全表示，已請該協會秘書長周學佑致電日本台灣交流協會理事長谷崎泰明表示慰問及深切關心。圖／聯合報系資料照片
蘇嘉全表示，已請該協會秘書長周學佑致電日本台灣交流協會理事長谷崎泰明表示慰問及深切關心。圖／聯合報系資料照片

日本前首相安倍晉三今天上午為選舉站台演講時遇槍擊，生命垂危。台灣日本關係協會會長蘇嘉全六月訪問日本時，曾當面向安倍請教台日關係情勢。未料今天發生憾事，蘇嘉全表示，已請該協會秘書長周學佑致電日本台灣交流協會理事長谷崎泰明表示慰問及深切關心。

日本媒體報導，日本前首相安倍晉三於今天上午10時30分許（台灣時間）在奈良為參院選助選演說過程中遭遇槍擊，情況十分危急。蘇嘉全表示，已請該協會秘書長周學佑致電日本台灣交流協會谷崎理事長表示慰問及深切關心。

蘇嘉全表示，安倍前首相過去在公開場合多次強調「台灣有事就是日本有事」，對台海安全非常關心，向來是最堅定支持台灣的日本友人，他要嚴厲譴責暴力，同時希望安倍前首相早日康復。

蘇嘉全並表示，六月前往日本訪問時，曾當面向安倍前首相請教台日關係與區域情勢的發展，如經渠遭逢不幸，感到無比震驚、難過，台日協將注意本案發展情形也會持續祈禱，期盼安倍前首相盡快度過難關。天佑安倍、天佑日本。

日本台灣交流協會 蘇嘉全 台日關係 安倍晉三

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