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藍營3人卡位搶選苗栗縣長？朱立倫：要看最終結果

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
藍營3人卡位搶選苗栗縣長？國民黨主席朱立倫今天造訪新竹縣，受訪回應「要看最終的結果」。記者王淑君／攝影
藍營3人卡位搶選苗栗縣長？國民黨主席朱立倫今天造訪新竹縣，受訪回應「要看最終的結果」。記者王淑君／攝影

國民黨3人搶卡位苗栗縣長？除農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘已獲國民黨提名參選下屆苗栗縣長，立委陳超明也表態參選證明清白，苗栗縣議長鍾東錦亦堅持參選到底；藍營苗栗縣百里侯之爭看似未完待續，國民黨主席朱立倫今天造訪新竹縣，受訪回應「要看最終的結果」、「總是最後地方要團結」。

朱立倫表示，陳超明的確心中有非常多委屈，陳超明一直堅信自己是按照政治獻金法來申報，但為何會被判重刑？他相信最終司法會還給陳超明清白。朱立倫同時也相信，陳超明在這委屈過程中一定會有心情起伏，會多安慰陳超明勇敢面對司法挑戰。

面對黨籍縣議會議長鍾東錦也誓言參選到底，國民黨在苗栗可能有3人要選縣長的局面，朱立倫表示，要看最終的結果。

朱立倫說，要謝謝歷屆縣長傅學鵬、劉政鴻、以及現任徐耀昌，3位縣長都非常努力，立委徐志榮也全力幫助該黨提名的縣長參選人謝福弘，大家一直都在努力，他知道包括幾位縣長都在努力的幫忙溝通，總是最後地方要團結。

陳超明 苗栗縣長 朱立倫

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