蔡總統接見美參議員訪團 期待台美夥伴關係更堅實

蔡英文總統今天上午接見「美國聯邦參議員史考特訪問團」時指出，史考特為第一位訪問「駐立陶宛台灣代表處」的美國國會議員，展現出民主夥伴團結相挺的精神，也感謝其對台灣安全議題與深化台美經貿關係的努力，期待台美夥伴關係更堅實緊密。

蔡總統指出，史考特在去年和今年都提出攸關台灣安全議題的法案，台灣也會持續和美國密切合作，共同維護印太地區的穩定和繁榮。這幾年來，不論是疫情大流行、威權主義擴張，或是今年俄羅斯入侵烏克蘭，這些全球性的變化和挑戰，都在在指向，民主夥伴之間必須更加深化合作。

蔡總統說，也感謝史考特在深化台美經貿關係上的努力，包括在今年5月聯名致函美國總統拜登，表達對台灣參與印太經濟架構的支持。就在上個月，台美21世紀貿易倡議已經啟動，也舉辦了第一場會談，對於未來台美洽簽貿易協定，共同規畫出更清晰的藍圖。

史考特表示，以過去從商及佛羅里達州前州長的經驗，認為發展台美貿易關係是非常重要的一件事情，這讓兩國人民都有機會享受到繁榮的生活。他感謝台灣政府持續推動經濟發展；作為參議院商業委員會的一員，此行也希望能夠與總統及台灣商界領袖對話，討論如何增進雙邊貿易關係。

史考特指出，看到俄羅斯及中共的作為就能夠明白，台美需要持續努力合作，要讓台灣有辦法繼續捍衛自由，美國及世界上其他熱愛自由的國家會攜手合作，確保台灣能夠決定自己的未來，而非由其他外來力量，希望能致力於推動台灣及台灣人民的自由與安全。

史考特說，此行已經先到訪韓國、日本，現在來到台灣，參訪3個地方的目標都是相同的，相信不同的社會都應該有機會生活得自由且繁榮，包括他以及全體美國公民，都會全力支持這樣的目標。